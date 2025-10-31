Пішла відповідь: яке велике місто РФ може залишитися без світла та тепла

У місті Орел Росії безпілотники вдарили місцевою теплоелектроцентралі. Як передає портал "Коментарі", інформацію про атаку підтвердив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

Раніше про серію вибухів у місті почали повідомляти місцеві жителі у соцмережах. За їхніми словами, звуки вибухів було чути у різних районах Орла.

Згодом у місцевих пабликах з'явилася інформація, що об'єктом атаки стала саме ТЕЦ. Наразі офіційних даних про наслідки удару немає.

Варто зазначити, що в ніч на 31 жовтня росіяни в соцмережах також скаржилися на вибухи в російських містах Володимир і Ярославль.

Очевидці опублікували у соцмережах кадри вибуху на околицях міста Володимир. За даними місцевих пабліків, вибух пролунав у селищі Енергетик. Удар припав на електропідстанцію. Підстанція "Володимирська" – великий енергетичний об'єкт регіону. Її встановлена потужність – близько 4010 МВА.

Підстанція є вузловою – від неї відходять численні лінії електропередач напругою 110-750 кВ, вона обслуговує енергосистему регіону, зазначає видання. Також місцеві жителі повідомляли про вибухи у Ярославлі біля місцевого нафтопереробного заводу.

