После Финляндии еще одна страна объявила о намерении закрыть границу с Россией

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Норвегия готова закрыть границы с Россией в случае необходимости, как это сделала Финляндия в ноябре. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на TV2.



Норвегия может закрыть границу с Россией. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции журналисты спросили премьера Йонаса Гар Стере, существует ли вероятность, что Норвегия закроет границу с Россией по примеру соседней Финляндии. На этот вопрос премьер-министр Норвегии ответил, что такой шаг возможен "в случае необходимости". Йонас Гар Стере также добавил, что Норвегия внимательно следит за миграционным кризисом со стороны России в сторону Финляндии.

Это уже не первая европейская страна, объявившая о возможном намерении закрыть границу с РФ. В середине ноября Эстония также сообщала о возможности заблокировать общую российско-эстонскую границу.

Напомним, 16 ноября Финляндия закрыла границу с Россией на четырех пунктах пропуска. Через неделю правительство Финляндии изменило свое решение и закрыло все пограничные пункты с Россией, кроме одного. Финляндия объясняет такое решение попытками России создать миграционный кризис в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Финляндия направила войска к своей границе с РФ. Причиной стали попытки российских пограничников протолкнуть мигрантов на закрытых пунктах пропуска. Финские военные помимо патрулирования будут еще возводить дополнительную защиту на границе с Россией.

Также "Комментарии" писали о спикере МИД РФ Марии Захаровой, которая обвинила Финляндию в русофобии из-за закрытия границ и демонстрации уничтоженного российского танка перед зданием финского правительства.