После массового дефицита яиц в России началась нехватка еще одного популярного продукта

В конце 2023 года в России наблюдался массовый дефицит куриных яиц, что вызвало повышение цены на них. Теперь в разных регионах РФ жалуются на отсутствие куриного мяса на прилавках в магазинах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Пустые прилавки в магазинах России. Фото из открытых источников

Жители Самары, Екатеринбурга, Ульяновска, Челябинска и других российских городов заявляют о резком сокращении курятины в магазинах, в то время как другие виды мяса присутствуют на прилавках. По словам россиян, с таким дефицитом они не сталкивались раньше.

"В нашем магазине обычно вообще все можно приобрести. И если уж бедер или голеней нет, то филе всегда есть", — рассказывает жительница Самары.

Другие же пользователи жалуются в социальных сетях спрашивая "Путин, где курятина?" и беспокоясь, что нужно "запасаться пока не поздно".

В России за год выросла цена на курятину, в июне прошлого года почти на 7%, а впоследствии еще на несколько. В российском Минсельхозе заявили, что это связано с сезонными колебаниями цен и вспышками птичьего гриппа. Однако, издание Moscow Times называет другую причину, а именно переход экономики России на военную сферу.

"Смещение экономики в сторону ВПК может надолго законсервировать текущее положение российских граждан. Рост зарплат продолжает нивелироваться ростом цен на самое необходимое, начиная от пищевых продуктов (знаменитые яйца — малая часть проблемы) и заканчивая ЖКХ и лекарствами", — пишет российское издание.

Кроме того, российские СМИ указывают, что 16 млн. граждан РФ живет за чертой бедности, а большинство россиян не могут себе приобрести даже бытовую технику.

Напомним, что в России в декабре произошел массовый дефицит на яйца. Их цена с начала 2023 года выросла почти на 50%. Это связано с несколькими факторами: санкциями против России, войной в Украине и дефицитом рабочей силы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что финны забрали у россиян поезда. В Москве свирепствуют из-за такого решения.

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