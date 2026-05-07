После визита Зеленского Пашинян проинформировал Путина, что не прибудет на парад в РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян официально отказался от участия в торжествах ко Дню победы, которые пройдут в российской столице. О своем решении глава армянского правительства уже сообщил непосредственно президенту РФ Владимиру Путину.

Причиной такого шага стал насыщенный внутриполитический график самой Армении. Пашинян пояснил, что его присутствие необходимо в стране из-за старта подготовки к будущему волеизъявлению граждан.

"Пашинян сообщил, что проинформировал Путина о невозможности принять участие в параде 9 мая в Москве из-за начала избирательной кампании в Армении" , — отмечают источники, близкие к армянскому правительству.

Этот жест происходит на фоне длительного охлаждения отношений между Ереваном и Москвой, хотя официальным поводом избрана именно техническая причина — избирательный процесс. Пока Кремль готовится принимать иностранных гостей, отказ одного из ключевых партнеров по ОДКБ становится очередным сигналом об изменении внешнеполитических приоритетов Армении.

Напомним, что ранее представители российских властей заявляли о подготовке Путина к переговорам с зарубежными лидерами, которые должны прибыть на парад, однако список гостей продолжает претерпевать изменения.

Кроме того, соратник Путина, Премьер-министр Словакии Роберт Фицо определился с форматом своей поездки в Москву по случаю окончания Второй мировой войны. Несмотря на предыдущие дискуссии, глава словацкого правительства не планирует присутствовать на самом военном параде.