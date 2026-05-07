logo

BTC/USD

80833

ETH/USD

2327.07

USD/UAH

43.85

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия После визита Зеленского Пашинян проинформировал Путина, что не прибудет на парад в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

После визита Зеленского Пашинян проинформировал Путина, что не прибудет на парад в РФ

Пашинян не поедет в Москву на 9 мая: премьер Армении избрал избирательную кампанию вместо парада

7 мая 2026, 13:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян официально отказался от участия в торжествах ко Дню победы, которые пройдут в российской столице. О своем решении глава армянского правительства уже сообщил непосредственно президенту РФ Владимиру Путину.

После визита Зеленского Пашинян проинформировал Путина, что не прибудет на парад в РФ

Владимир Зеленский и Никол Пашинян. Фото из открытых источников

Причиной такого шага стал насыщенный внутриполитический график самой Армении. Пашинян пояснил, что его присутствие необходимо в стране из-за старта подготовки к будущему волеизъявлению граждан.

"Пашинян сообщил, что проинформировал Путина о невозможности принять участие в параде 9 мая в Москве из-за начала избирательной кампании в Армении" , — отмечают источники, близкие к армянскому правительству.

Этот жест происходит на фоне длительного охлаждения отношений между Ереваном и Москвой, хотя официальным поводом избрана именно техническая причина — избирательный процесс. Пока Кремль готовится принимать иностранных гостей, отказ одного из ключевых партнеров по ОДКБ становится очередным сигналом об изменении внешнеполитических приоритетов Армении.

Напомним, что ранее представители российских властей заявляли о подготовке Путина к переговорам с зарубежными лидерами, которые должны прибыть на парад, однако список гостей продолжает претерпевать изменения.

Кроме того, соратник Путина, Премьер-министр Словакии Роберт Фицо определился с форматом своей поездки в Москву по случаю окончания Второй мировой войны. Несмотря на предыдущие дискуссии, глава словацкого правительства не планирует присутствовать на самом военном параде.                                                                                                                                      



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости