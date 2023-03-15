Посол России отреагировал на сбитый американский дрон

После случая, когда российский истребитель Су-27 сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал "неприемлемыми" действия войск США в непосредственной близости от границ России и призвал американских военных прекратить полеты у границ России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский посол Анатолий Антонов. Фото из открытых источников

Российские военные на истребителях сбили многомиллионный американский беспилотник на нейтральной территории в Черном море. После этого инцидента Госдеп США вызвал российского посла Анатолия Антонова для объяснений.

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Посол РФ сказал, что Россия не хочет конфронтации отношений с Соединенными Штатами и подчеркнул необходимость не создавать ситуаций, когда происходят непреднамеренные столкновения между странами. Анатолий Антонов сказал, что имел "конструктивный" разговор на эту тему с помощником госсекретаря по европейским делам Кареном Донфридом

Российский отметил, что беспилотники США собирают разведывательные данные, которые затем используют Украина для ударов по России. Антонов заявил, что Россия ожидает от США "прекращения полетов у российских границ".

"Мы прекрасно отдаем себе отчет, с какой целью используются такие беспилотные разведывательно-ударные машины", — говорит российский дипломат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что продолжат ли США полеты над Черным морем, после того, как был сбит дрон-разведчик.

Также "Комментарии" писали, что Российская Федерация и ее два союзника проводят совместные военные учения в Оманском заливе близ Ирана.