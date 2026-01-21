Появилась новая информация о состоянии сына Кадырова после серьезного ДТП

Появились новые подробности состояния здоровья Адама Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова, после серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Грозном. По данным источников, близких к администрации Путина и власти Чечни, Кадыров-младший идет на поправку, а его травмы не представляют непосредственной угрозы жизни.

Адам Кадыров. Фото из открытых источников

Как сообщает издание "Агентство", во время аварии Адам Кадыров находился в кортеже и получил "незначительные" повреждения. В то же время, ранее ряд независимых медиа, в частности "Кавказ.Реалии", со ссылкой на собственные источники сообщали о его госпитализации в тяжелом состоянии и пребывании в реанимации. Позже эти данные были смягчены, однако информация о лечении в Москве подтвердилась.

По сведениям чеченского оппозиционного блога Niyso и канала "ВЧК-ОГПУ", Кадырова-младшего доставили в Боткинскую больницу. Среди травм называют переломы, повреждение лица, сломанную челюсть и серьезную травму селезенки. По сообщениям российских СМИ, возле медучреждения замечали автомобили с чеченскими номерами.

По данным "Кавказ.Реалий", Адам Кадыров якобы сам находился за рулем и не справился с управлением на высокой скорости. "Новая газета Европа" сообщала, что в результате аварии погиб водитель другого автомобиля. После инцидента в Грозный был направлен специальный борт МЧС, который называют "летающий госпиталь", которым Кадырова-младшего перевезли в московскую элитную больницу.

С момента аварии ни Рамзан, ни Адам Кадыров публично не появлялись. Опубликованные в соцсетях видео совещания лидера Чечни были записаны еще до ДТП его сына.

