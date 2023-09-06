Появилась реакция Кремля на приезд Блинкена в Украину

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Slava Kot
Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября прибыл в Украину. Спикер Кремль Дмитрий Песков отреагировал на приезд американского чиновника и повторил нарративы российской пропаганды. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Песков отметил, что Соединенные Штаты постоянно объявляют о необходимости поддерживать Украину в войне против России. Вместе с тем представитель Кремля обвинил США в якобы продолжении войны в Украине.
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В настоящее время Блинкен успел встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. В ходе разговора Блинкен отметил, что Украина показала "хороший прогресс" в контрнаступлении. Госсекретарь США также подчеркнул, что он прибыл, чтобы обсудить все, что нужно Украине для долгосрочной перспективы, чтобы российская агрессия в будущем не повторилась.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российское министерство иностранных дел отреагировало на новые условия от ООН, касающиеся возможности возобновить зерновое соглашение. Они были предложены России после встречи Путина и Эрдогана в Сочи.
Также "Комментарии" писали о спикере МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что Украине следует приготовиться. Захарова таким образом угрожает, что Украину будет ждать путь Гаити.
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