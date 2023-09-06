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Появилась реакция Кремля на приезд Блинкена в Украину

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину.

сегодня, 14:35
Автор:
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Slava Kot
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Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября прибыл в Украину. Спикер Кремль Дмитрий Песков отреагировал на приезд американского чиновника и повторил нарративы российской пропаганды. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Появилась реакция Кремля на приезд Блинкена в Украину

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Песков отметил, что Соединенные Штаты постоянно объявляют о необходимости поддерживать Украину в войне против России. Вместе с тем представитель Кремля обвинил США в якобы продолжении войны в Украине.


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"Мы неоднократно слышали заявления о том, что они намерены поддерживать Киев столько, сколько потребуется. То есть они, по сути, собираются продолжать держать Украину в состоянии войны и вести и продолжать эту войну до последнего украинца, не жалея на это денег", — заявил Песков и добавил, что это не изменит ход военных действий.

В настоящее время Блинкен успел встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. В ходе разговора Блинкен отметил, что Украина показала "хороший прогресс" в контрнаступлении. Госсекретарь США также подчеркнул, что он прибыл, чтобы обсудить все, что нужно Украине для долгосрочной перспективы, чтобы российская агрессия в будущем не повторилась.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российское министерство иностранных дел отреагировало на новые условия от ООН, касающиеся возможности возобновить зерновое соглашение. Они были предложены России после встречи Путина и Эрдогана в Сочи.

Также "Комментарии" писали о спикере МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что Украине следует приготовиться. Захарова таким образом угрожает, что Украину будет ждать путь Гаити.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-09-06-23/index.html
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