Появилась реакция России на удары США и Израиля по ее союзнику Ирану

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя осудил удары США и Израиля по иранским объектам и призвал к немедленному прекращению огня, отметив необходимость дипломатического урегулирования конфликта.

Василий Небензя в ООН. Фото из открытых источников

Василий Небензя выступил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, организованном из-за атаки США и Израиля по Ирану. По словам российского дипломата, Москва требует от Запада прекратить военные действия и искать дипломатический способ разрешения конфликта.

"Военные действия против Ирана явно направлены на устранение неудобного для Запада государства. Эскалация вокруг Ирана угрожает ядерной и радиологической безопасности. Мы требуем, чтобы Соединенные Штаты и Израиль немедленно прекратили свои действия", — сказал Небензя.

По его словам, США и Израиль "ударили ножом в спину" Ирана, несмотря на "готовность" Тегерана к дипломатии.

"Мы настаиваем на восстановлении усилий на основе взаимного уважения и баланса интересов", – сказал Небензя.

Российский постпред добавил о необходимости учитывать интересы Тегерана и соблюдать международные нормы.

Подобные заявления Кремля вызвали критику среди западных дипломатов. Представители США и ЕС указали на вопиющее лицемерие Москвы, призывающее к миру в Иране, одновременно продолжая войну в Украине и нарушая международное право на ее территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Китая на удары США и Израиля по Ирану.

Также "Комментарии" писали, что генеральный секретарь ООН отреагировали на удары США и Израиля по Ирану.