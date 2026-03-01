Появилась реакция России на удары США и Израиля по ее союзнику Ирану

Рубрики
Slava Kot
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя осудил удары США и Израиля по иранским объектам и призвал к немедленному прекращению огня, отметив необходимость дипломатического урегулирования конфликта.
Василий Небензя в ООН. Фото из открытых источников
Василий Небензя выступил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, организованном из-за атаки США и Израиля по Ирану. По словам российского дипломата, Москва требует от Запада прекратить военные действия и искать дипломатический способ разрешения конфликта.
По его словам, США и Израиль "ударили ножом в спину" Ирана, несмотря на "готовность" Тегерана к дипломатии.
Российский постпред добавил о необходимости учитывать интересы Тегерана и соблюдать международные нормы.
Подобные заявления Кремля вызвали критику среди западных дипломатов. Представители США и ЕС указали на вопиющее лицемерие Москвы, призывающее к миру в Иране, одновременно продолжая войну в Украине и нарушая международное право на ее территории.
