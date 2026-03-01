logo_ukra

commentss НОВИНИ Всі новини

Перша реакція ООН на удари США та Ізраїлю по Ірану

Генсек ООН Антоніу Гутерреш на Радбезі закликав США та Іран до негайної деескалації.

1 березня 2026, 09:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступив з різкою заявою на екстреному засіданні Ради Безпеки після масованих ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Очільник ООН закликав сторони негайно припинити бойові дії та повернутися за стіл переговорів, зокрема щодо іранської ядерної програми.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш. Фото: Reuters

Антоніу Гутерреш заявив, що через атаку США та Ізраїлю по Ірану та відповідь Тегерану з обстрілами по країнах регіону, зокрема ОАЕ, Катару, Саудівської Аравії та Кувейту, світ став свідком небезпечної ескалації, яка становить загрозу міжнародній безпеці.

"Ми є свідками загрози міжнародної безпеки. Такі події можуть покласти початок низці інших подій, які ніхто не зможе контролювати в цій частині світу. Силою не можна розв'язувати конфлікти — лише шляхом діалогу політичних перемовин", — сказав генсек ООН.

Генсек засудив як удари по території Ірану, так і подальші атаки Тегерана у відповідь, які зачепили низку країн Близького Сходу.

За його словами, близько 20 іранських міст зазнали обстрілів, є жертви серед цивільних, зокрема діти. Крім того, очільник ООН зазначив, що в Ізраїлі поранення отримали щонайменше 78 осіб.

"Я закликаю сторони негайно повернутися до переговорів, зокрема, щодо іранської ядерної програми", — додав Гутерреш.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію Китаю на удари США та Ізраїлю по Ірану.

Також "Коментарі" писали, що після загибелі Алі Хаменеї через удари США та Ізраїлю в Ірані підняли чорний прапор біля храму Імама Рези, який в країні вважається символом жалоби та помсти.



