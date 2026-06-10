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Представитель Путина обратился за помощью к инопланетянам: что просит

Кирилл Дмитриев призвал инопланетян убедить Кира Стармера уйти с поста.

10 июня 2026, 14:50
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Slava Kot

Специальный представитель российского диктатора Владимира Путина по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев опубликовал необычное сообщение в социальной сети X, в котором обратился к инопланетянам с просьбой повлиять на отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Представитель Путина обратился за помощью к инопланетянам: что просит

Кирилл Дмитриев. Фото из открытых источников

Кирилл Дмитриев в своем сообщении написал, что внеземные цивилизации могли бы "проявить доброту" и убедить Стармера покинуть пост премьер-министра Великобритании.

"Дорогие инопланетяне. Пока вы готовитесь к контакту с человечеством, пожалуйста, проявите свое всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку. Никаких угонов или зондирований – просто заставьте его понять, что люди о нем думают, и что он может подарить надежду западной цивилизации, уйдя в отставку", – написал Дмитриев.

Это не первый случай, когда российский чиновник публично критикует главу британского правительства. Ранее Дмитриев уже высказывался в адрес Стармера, сравнивая его политическое будущее с "удалением зуба мудрости без мудрости".

Заявление прозвучало после неудачных для Лейбористской партии местных выборов, где было потеряно около 1400 мест в советах. В то же время сам Стармер ранее заявлял, что не намерен покидать должность из-за внутрипартийного давления. Британский премьер отмечал, что сосредоточен на работе правительства и реализации политической программы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Британия пошла на уступки России из-за угрозы топливного кризиса.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле назвали "виновного" в затягивании войны в Украине.



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