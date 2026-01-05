Придет ли Путин на помощь Мадуро после его похищения США

Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время военной операции США поставило под вопрос будущее одного из ключевых союзников Кремля в Латинской Америке. Несмотря на многолетние декларации о стратегическом партнерстве, Москва вряд ли способна или готова оказать реальную помощь режиму Мадуро.

Путин и Мадуро. Фото: REUTERS

Как объясняет эксперт программы исследования Латинской Америки и Карибского бассейна Совета внешней политики "Украинская призма" Иван Фечко, ожидать военной реакции России не стоит и вторжение США в Венесуэлу не станет триггером для прямого вмешательства Кремля.

"В военном смысле он (Путин) не прибежит, даже несмотря на заключение Мадуро спецсилами Соединенных Штатов", — считает Фечко.

По его словам, ключевой причиной является нехватка ресурсов и возможностей РФ. Россия сосредоточена на полномасштабной войне против Украины, поглощающей основные военные, финансовые и политические ресурсы. Дополнительным фактором является географическая удаленность Венесуэлы.

"В условиях санкций даже отправить один самолет, как был прецедент несколько месяцев назад, им нужно минимум два дня на перелет, избегая всех тех стран, где возникают все запреты", — говорит Фечко.

Как объясняет Фечко, максимум, на что способна Москва, это дипломатические и информационные шаги. Российский МИД уже осудил действия США, заявив о "нарушении суверенитета" Венесуэлы. Также возможна активизация пророссийских медиа, в частности Russia Today, традиционно имеющая сильные позиции в регионе. Не исключен и созыв внеочередного заседания Совета Безопасности ООН с участием Китая, однако из-за права вето США такие инициативы останутся без реальных решений.

