"Є питання до росіян": чому у Венесуелі не спрацювала ППО під час операції США

Нездатність венесуельської протиповітряної оборони відреагувати на операцію США з викрадення лідера країни Ніколаса Мадуро може свідчити не лише про військовий провал, а й про глибоку політичну кризу всередині режиму. Таку оцінку висловив політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Ніколас Мадуро. Фото з відкритих джерел

Віталій Кулик в ефірі "Еспресо" заявив, що відсутність реакції ППО виглядає як саботаж або результат змови частини венесуельських еліт.

"У Венесуелі взагалі був повний саботаж ППО. І складається враження, що це така гарна домовленість з політичними групами в самому мадурівському режимі, які його здали. Не секрет, що частина еліти шукала можливість для перезавантаження і зняття з себе загрози демонтажу і знищення. Вони втомилися від Мадуро", — вказує Кулик.

Політолог також звертає увагу і на російський фактор. Кулик зауважив, що саме Росія постачала Венесуелі системи ППО, а також забезпечувала їхню роботу через військових радників, спецслужби та пов’язані з ними структури.

"Питання до росіян, тобто ми ж знаємо, що не лише поставка ППО у Венесуелу відбулась, але там працював російський спецназ, ГРУ, і там працювали вагнери, які мали б забезпечувати функціонування цієї самої ППО", — сказав експерт.

За його словами, Москва могла прорахуватися, сприймаючи режим Мадуро як монолітний і повністю контрольований. На думку Кулика, поєднання внутрішньої втоми еліт, корупції та переоцінки зовнішньої підтримки створило умови, за яких система безпеки Венесуели фактично перестала працювати на Мадуро.

