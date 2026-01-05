"Є питання до росіян": чому у Венесуелі не спрацювала ППО під час операції США

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Нездатність венесуельської протиповітряної оборони відреагувати на операцію США з викрадення лідера країни Ніколаса Мадуро може свідчити не лише про військовий провал, а й про глибоку політичну кризу всередині режиму. Таку оцінку висловив політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.
Ніколас Мадуро. Фото з відкритих джерел
Віталій Кулик в ефірі "Еспресо" заявив, що відсутність реакції ППО виглядає як саботаж або результат змови частини венесуельських еліт.
Політолог також звертає увагу і на російський фактор. Кулик зауважив, що саме Росія постачала Венесуелі системи ППО, а також забезпечувала їхню роботу через військових радників, спецслужби та пов’язані з ними структури.
За його словами, Москва могла прорахуватися, сприймаючи режим Мадуро як монолітний і повністю контрольований. На думку Кулика, поєднання внутрішньої втоми еліт, корупції та переоцінки зовнішньої підтримки створило умови, за яких система безпеки Венесуели фактично перестала працювати на Мадуро.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як вторгнення США у Венесуелу може несподівано зіграти на користь Росії та Китаю.
Також "Коментарі" писали, що Медведєв погрожує викраденням лідерів ЄС після захоплення Мадуро військами США.