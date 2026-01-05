Чи прийде Путін на допомогу Мадуро після його викрадення США

Захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро під час військової операції США поставило під сумнів майбутнє одного з ключових союзників Кремля в Латинській Америці. Попри багаторічні декларації про стратегічне партнерство, Москва навряд чи здатна або готова надати реальну допомогу режиму Мадуро.

Путін та Мадуро. Фото: REUTERS

Як пояснює експерт програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Ради зовнішньої політики "Українська призма" Іван Фечко, очікувати військової реакції Росії не варто і вторгнення США у Венесуелу не стане тригером для прямого втручання Кремля.

"У військовому сенсі він (Путін) не прибіжить, навіть попри ув'язнення Мадуро спецсилами Сполучених Штатів", — вважає Фечко.

За його словами, ключовою причиною є брак ресурсів і можливостей РФ. Росія зосереджена на повномасштабній війні проти України, яка поглинає основні військові, фінансові та політичні ресурси. Додатковим фактором є географічна віддаленість Венесуели.

"В умовах санкцій навіть відправити один літак, як був прецедент декілька місяців назад, їм потрібно мінімум два дні на переліт, уникаючи всі ті країни, де виникають всі заборони", — каже Фечко.

Як пояснює Фечко, максимум, на що здатна Москва, — це дипломатичні та інформаційні кроки. Російське МЗС уже засудило дії США, заявивши про "порушення суверенітету" Венесуели. Також імовірна активізація проросійських медіа, зокрема Russia Today, яка традиційно має сильні позиції в регіоні. Не виключено й скликання позачергового засідання Ради Безпеки ООН за участі Китаю, однак через право вето США такі ініціативи залишаться без реальних рішень.

