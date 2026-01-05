Чи прийде Путін на допомогу Мадуро після його викрадення США

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро під час військової операції США поставило під сумнів майбутнє одного з ключових союзників Кремля в Латинській Америці. Попри багаторічні декларації про стратегічне партнерство, Москва навряд чи здатна або готова надати реальну допомогу режиму Мадуро.
Путін та Мадуро. Фото: REUTERS
Як пояснює експерт програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Ради зовнішньої політики "Українська призма" Іван Фечко, очікувати військової реакції Росії не варто і вторгнення США у Венесуелу не стане тригером для прямого втручання Кремля.
За його словами, ключовою причиною є брак ресурсів і можливостей РФ. Росія зосереджена на повномасштабній війні проти України, яка поглинає основні військові, фінансові та політичні ресурси. Додатковим фактором є географічна віддаленість Венесуели.
Як пояснює Фечко, максимум, на що здатна Москва, — це дипломатичні та інформаційні кроки. Російське МЗС уже засудило дії США, заявивши про "порушення суверенітету" Венесуели. Також імовірна активізація проросійських медіа, зокрема Russia Today, яка традиційно має сильні позиції в регіоні. Не виключено й скликання позачергового засідання Ради Безпеки ООН за участі Китаю, однак через право вето США такі ініціативи залишаться без реальних рішень.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що є питання до росіян. Чому у Венесуелі не спрацювала російська ППО під час операції США.
Також "Коментарі" писали, що не так з нападом США на Венесуелу.