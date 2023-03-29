Пригожин метит на место Путина: возможен ли такой расклад – о чем говорит появившаяся информация

Владелец ЧВК "Вагнер", так называемый "повар Путина" Евгений Пригожин может использовать свое влияние на медиаландшафт в России, чтобы представить себя как претендента на президентских выборах в 2024 году. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW). Эксперты проанализировали эти предположения специально для издания "Комментарии".

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Делать предположения, что Пригожин может составить некую конкуренцию Путину, больше выглядит как некая манипуляция

По мнению директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы, чтобы говорить о Пригожине как о возможном кандидате в президенты (независимо от того, может он или не может заниматься политикой, учитывая его уголовное прошлое), следует знать хотя бы элементарный замер электоральных настроений. Некое социологическое исследование, которое, понятно, сделать объективным в современной России фактически невозможно.

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"Вопрос должен звучать максимально просто и понятно. К примеру: "Готовы ли вы поддержать Евгения Пригожина (поясняя, что речь именно об этом Евгении Пригожине), если он будет баллотироваться в президенты?". Я таких опросов нигде не видел. Тем страннее соответствующие предположение от Института изучения войны, который, по логике, должен заниматься именно вопросами войны, а не политическими прогнозами. Для последнего имеются соответствующие центры, которые занимаются непосредственно социологией, политическими вопросами", – поясняет Виталий Бала.

Кроме того, продолжает он, возможно, в ISW путают уровень узнаваемости и уровень поддержки. Как зачастую путают уровень поддержки и уровень доверия, что не одно и то же.

"А без таких исходных данных делать предположения, что Пригожин может составить некую конкуренцию Путину, больше выглядит как некая манипуляция, – считает эксперт. – Связывать Пригожина автоматически с политикой, основываясь на его каких-то заявлениях и неких собственных домыслах, с моей точки зрения, преждевременно. Да, он хотел открыть по всей России некие центры, привлекать молодежь в свою ЧВК. Возможно, потом это выльется в некий политический проект. Но пока ничего подобного нет".

Пригожин, действительно, вкладывает серьезные средства в свою раскрутку

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

"Пригожин, действительно, в последнее время начал вкладывать деньги в продвижение себя как серьезной фигуры. Я не знаю, собирается ли он идти в президенты или стать министром обороны, главой Генштаба. Но недавно я сделала shorts и поставила на своем канале в YouTub момент, где Пригожин жестко критикует Минобороны РФ и Генштаб. Жалуется, что его лишили связи, боеприпасов. И в последние дни происходит ад в комментариях. Похоже, есть некая бото-ферма, работающая на Пригожина. И она просто тысячами выплескивает комментарии в стиле " Пригожин — молодец, его надо в министры обороны, в президенты" и так далее ".

По мнению Татьяна Поповой, это доказывает, что Пригожин, действительно, вкладывает серьезные средства в свою раскрутку.

"Является ли целью этой раскрутки политические будущее Пригожина в первом эшелоне (правительство, Госдума) или это просто своеобразный вариант защитить себя от возможных нападок (а врагов он нажил немало) – сказать пока сложно. Возможно, это всё в комплексе. Но выглядит более не как претензия на первую позицию, а как попытка получить некую должность в политраскладе РФ", – считает эксперт.

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