Пригожин резко критикует Минобороны РФ из-за атаки дронов по Москве

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Slava Kot
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на утреннюю атаку неизвестных беспилотников по Москве и прилегающих к ней территорий. В своем обращении россиянин резко критикует Министерство обороны РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Пригожина.
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников
Глава наемников заявляет, что Россия значительно проигрывает в сфере создания беспилотников.
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Далее основатель ЧВК "Вагнер" подверг критике Минобороны России. По мнению Пригожина, российское государственное учреждение ничего не делает, а его рабочие только сидят в своих кабинетах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль отреагировал на атаку беспилотников по Москве, обвинив в нападении Украину.
Также "Комментарии" писали, что после атаки беспилотников по Москве депутат РФ заявил о необходимости для России осознать новую реальность.
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