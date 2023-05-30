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Пригожин резко критикует Минобороны РФ из-за атаки дронов по Москве

Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин отреагировал на атаку беспилотников по Москве и резко высказался о Министерстве обороны России.

сегодня, 14:00
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Автор:

Slava Kot

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на утреннюю атаку неизвестных беспилотников по Москве и прилегающих к ней территорий. В своем обращении россиянин резко критикует Министерство обороны РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Пригожина.

Пригожин резко критикует Минобороны РФ из-за атаки дронов по Москве

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Глава наемников заявляет, что Россия значительно проигрывает в сфере создания беспилотников.


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"Как человек, немного это понимающий, я могу сказать вам, что много лет назад было необходимо иметь дело с этими программами — что мы сейчас отстаем от наших оппонентов на годы, годы, а может, и на десятилетия. Но чтобы их догнать мы ничего вообще не делаем", — сказал Евгений Пригожин.

Далее основатель ЧВК "Вагнер" подверг критике Минобороны России. По мнению Пригожина, российское государственное учреждение ничего не делает, а его рабочие только сидят в своих кабинетах.

"О беспилотниках, летающих над Москвой – вы, вонючие животные, что вы делаете? Вы скоты! Вставайте из тех кабинетов, где вас посадили защищать эту страну. Вы – Министерство обороны. Вы ничего не сделали, чтобы наступать. Почему вы позволяете этим беспилотникам атаковать Москву?", — кричит в аудиосообщенные Евгений Пригожин и разбавляет свои слова нецензурной лексикой и утверждает, что в Минобороне РФ сидят "ожиренные сраки, намазанные дорогими кремами".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль отреагировал на атаку беспилотников по Москве, обвинив в нападении Украину.

Также "Комментарии" писали, что после атаки беспилотников по Москве депутат РФ заявил о необходимости для России осознать новую реальность.



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Источник: https://t.me/concordgroup_official/1090
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