Прогноз ЦРУ: какое будущее ждет Путина

Глава Кремля Владимир Путин явно недооценивает решимость Вашингтона поддерживать Украину в полномасштабной войне против Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет "AP".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Директор ЦРУ считает, что президент РФ уверен, у американцев "синдром дефицита внимания", а поэтому они со временем "перейдут к другому вопросу". И тогда он сможет реализовать все свои планы по Украине.

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"Я думаю, что сейчас Путин слишком уверен в своей способности истощить Украину", – пояснил Бернс.

Он подчеркнул, что "в какой-то момент Путину придется столкнуться с растущими расходами, а также с тем, что люди в гробах будут возвращаться домой в беднейшие регионы России". Именно оттуда, по данным ЦРУ, мобилизовано много людей, которых "бросают как пушечное мясо".

Стоит отметить, по самым обновленным данным, украинские воины ликвидировали уже более 148 тыс. российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 148 тыс. 130 человек, из которых 660 уничтожены за минувшие сутки.

По данным Forbes, Россия потратила на войну 114,4 млрд долларов. Кроме этого, Россия потеряла крупнейшее танковое военное формирование Европы — свою первую танковую армию. Всего с начала войны было уничтожено 3350 российских танков.

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