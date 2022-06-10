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Прогремели взрывы: в Ростовской области загорелся БТР с боекомплектом (ВИДЕО)

Российские полицейские отказываются комментировать инцидент

сегодня, 17:15
Автор:

Денис
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В Ростовской области россии посреди трассы прогремели взрывы. Об этом сообщает издание ТСН, ссылаясь на сообщения в российских медиа. 

Прогремели взрывы: в Ростовской области загорелся БТР с боекомплектом (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, согласно данным российских СМИ, сегодня, 10 июня на дороге между городами Новочеркасск и Шахты загорелся БТР. Дорогу перекрыли с двух сторон.  В районе поселка Казачьи Лагери возникла пробка.

Очевидцы сообщают, что на месте событий прогремела серия взрывов. Предположительно, взрывался боекомплект боевой машины. 

Российские полицейские отказываются комментировать инцидент.

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Источник: https://tsn.ua/svit/u-rostovskiy-oblasti-posered-trasi-spalahnuv-btr-iz-boyekomplektom-na-misci-dtp-lunali-vibuhi-video-2083486.html
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