Прогремели взрывы: в Ростовской области загорелся БТР с боекомплектом (ВИДЕО)

В Ростовской области россии посреди трассы прогремели взрывы. Об этом сообщает издание ТСН, ссылаясь на сообщения в российских медиа.

Пожар. Иллюстрация

Так, согласно данным российских СМИ, сегодня, 10 июня на дороге между городами Новочеркасск и Шахты загорелся БТР. Дорогу перекрыли с двух сторон. В районе поселка Казачьи Лагери возникла пробка.

Очевидцы сообщают, что на месте событий прогремела серия взрывов. Предположительно, взрывался боекомплект боевой машины.

Российские полицейские отказываются комментировать инцидент.

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