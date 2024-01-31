logo

BTC/USD

42133.62

ETH/USD

2272.47

LTC/USD

66.27

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Пропагандист Соловьев жалуется на русофобию на Западе
commentss НОВОСТИ Все новости

Пропагандист Соловьев жалуется на русофобию на Западе

Рупор Кремля Владимир Соловьев угрожал войной Западу, а теперь жалуется на русофобию со стороны цивилизованных стран.

31 января 2024, 12:20
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что на Западе постоянно присутствует русофобия. Кроме того, рупор Кремля обвинил западную цивилизацию в постоянных попытках "покорить Россию". 

Пропагандист Соловьев жалуется на русофобию на Западе

Российский пропагандист Соловьев. Фото из открытых источников

Центр противодействия дезинформации опубликовал отрывок из пропагандистского шоу Соловьева, транслируемого на государственных телеканалах РФ. В нем российский пропагандист пытается демонизировать цивилизованный мир и рассказывает о якобы столетней русофобии, царящей на Западе.

"Западная цивилизация построена на культе войны, на насилии... Русофобия – это чувство, которое у них воспитывалось веками. Каждый век Европа собиралась и шла покорять Россию", – говорит Владимир Соловьев.

Несмотря на заявления Соловьева, российский пропагандист недавно угрожал западным странам, утверждая, что Россия "не будет с ними играть". Таким образом, рупор Кремля отреагировал на масштабные учения стран НАТО, заявив, что альянс готовится к войне против Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что неизвестные отравили российского пропагандиста Антона Кузнецов-Красовского, призвавшего сжигать и топить украинских детей. Россиянин попал в больницу для лечения после резкой боли в животе.

Также "Комментарии" писали о коллаборантке, что имела украинский паспорт, а теперь работает на РФ. Она назвала украинские области, которые хочет оккупировать Россия. По словам бывшей депутатки от "Партии регионов" Ольги Ковитиди, Россия не остановится на захваченных территориях, а будет стремиться аннексировать и другие украинские области, в частности Одесскую, Харьковскую и Николаевскую.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/8904
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости