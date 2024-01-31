Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что на Западе постоянно присутствует русофобия. Кроме того, рупор Кремля обвинил западную цивилизацию в постоянных попытках "покорить Россию".

Российский пропагандист Соловьев. Фото из открытых источников

Центр противодействия дезинформации опубликовал отрывок из пропагандистского шоу Соловьева, транслируемого на государственных телеканалах РФ. В нем российский пропагандист пытается демонизировать цивилизованный мир и рассказывает о якобы столетней русофобии, царящей на Западе.

"Западная цивилизация построена на культе войны, на насилии... Русофобия – это чувство, которое у них воспитывалось веками. Каждый век Европа собиралась и шла покорять Россию", – говорит Владимир Соловьев.

Несмотря на заявления Соловьева, российский пропагандист недавно угрожал западным странам, утверждая, что Россия "не будет с ними играть". Таким образом, рупор Кремля отреагировал на масштабные учения стран НАТО, заявив, что альянс готовится к войне против Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что неизвестные отравили российского пропагандиста Антона Кузнецов-Красовского, призвавшего сжигать и топить украинских детей. Россиянин попал в больницу для лечения после резкой боли в животе.

Также "Комментарии" писали о коллаборантке, что имела украинский паспорт, а теперь работает на РФ. Она назвала украинские области, которые хочет оккупировать Россия. По словам бывшей депутатки от "Партии регионов" Ольги Ковитиди, Россия не остановится на захваченных территориях, а будет стремиться аннексировать и другие украинские области, в частности Одесскую, Харьковскую и Николаевскую.