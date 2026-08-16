Прячутся от дронов ВСУ: Путин и кремлевские элиты сбежали за Урал

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин в последнее время все чаще проводит публичные мероприятия за Уралом, в то время как его традиционные места пребывания Москва и Сочи почти исчезли с маршрута. Издание "Можем объяснить" связывает это с ростом украинских ударов по территории РФ.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Как отмечает издание, ранее Путин традиционно проводил значительную часть августа в Сочи. В этом году ситуация изменилась: глава Кремля почти не появляется ни в столице, ни на черноморском курорте. Его активность переместилась в Сибирь и на Дальний Восток.
Показательным стало выступление Путина в Новосибирске. Там российский диктатор заявил, что "никогда ничего не боялся". Город расположен примерно в 3 тысячах километров от границы с Украиной.
Авторы материала также утверждают, что по Путину якобы перемещается часть российской элиты. Речь идет о представителях крупного бизнеса и чиновниках, которые могут обустраивать резиденции в отдаленных регионах, в частности, на Алтае.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что банкир Кремля прогнозирует поражение РФ в войне и бунты в Москве.
Также "Комментарии" писали, что дети друзей Путина устроили войну за миллиардный бизнес в РФ.