Прячутся от дронов ВСУ: Путин и кремлевские элиты сбежали за Урал

Российский диктатор Владимир Путин в последнее время все чаще проводит публичные мероприятия за Уралом, в то время как его традиционные места пребывания Москва и Сочи почти исчезли с маршрута. Издание "Можем объяснить" связывает это с ростом украинских ударов по территории РФ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как отмечает издание, ранее Путин традиционно проводил значительную часть августа в Сочи. В этом году ситуация изменилась: глава Кремля почти не появляется ни в столице, ни на черноморском курорте. Его активность переместилась в Сибирь и на Дальний Восток.

"Путин скрылся за Урал. После усиления украинских атак его публичный маршрут все заметнее смещается в Сибирь и на Дальний Восток, хотя Кремль продолжает показывать закрытые встречи с отметкой "Москва"", — пишет издание.

Показательным стало выступление Путина в Новосибирске. Там российский диктатор заявил, что "никогда ничего не боялся". Город расположен примерно в 3 тысячах километров от границы с Украиной.

Авторы материала также утверждают, что по Путину якобы перемещается часть российской элиты. Речь идет о представителях крупного бизнеса и чиновниках, которые могут обустраивать резиденции в отдаленных регионах, в частности, на Алтае.

"Путин перенес столицу в Сибирь… Кремлевская элита за вожаком убежала за Урал и обустроила себе элитные резиденции там, куда не долетают украинские дроны. От Грефа и Миллера до Мишустина и Пескова. Вся российская верхушка в своем страхе при жизни пошла за диктатором и перебралась в труднодоступные алтайские горы", – добавляет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что банкир Кремля прогнозирует поражение РФ в войне и бунты в Москве.

Также "Комментарии" писали, что дети друзей Путина устроили войну за миллиардный бизнес в РФ.