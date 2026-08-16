Ховаються від дронів ЗСУ: Путін та кремлівські еліти втекли за Урал

Російський диктатор Володимир Путін останнім часом дедалі частіше проводить публічні заходи за Уралом, тоді як його традиційні місця перебування Москва та Сочі майже зникли з маршруту. Видання "Можем объяснить" пов'язує це зі зростанням українських ударів по території РФ.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як зазначає видання, раніше Путін традиційно проводив значну частину серпня в Сочі. Цього року ситуація змінилася: глава Кремля майже не з'являється ані в столиці, ані на чорноморському курорті. Натомість його активність перемістилася до Сибіру та на Далекий Схід.

"Путін утік за Урал. Після посилення українських атак його публічний маршрут дедалі помітніше зміщується до Сибіру та на Далекий Схід, хоча Кремль продовжує показувати закриті зустрічі з позначкою "Москва"", — пише видання.

Показовим став виступ Путіна в Новосибірську. Саме там російський диктатор заявив, що "ніколи нічого не боявся". Місто розташоване приблизно за 3 тисячі кілометрів від кордону з Україною.

Автори матеріалу також стверджують, що за Путіним нібито переміщується частина російської еліти. Йдеться про представників великого бізнесу та чиновників, які можуть облаштовувати резиденції у віддалених регіонах, зокрема на Алтаї.

"Путін переніс столицю до Сибіру… Кремлівська еліта за ватажком утекла за Урал і облаштувала собі елітні резиденції там, куди не долітають українські дрони. Від Грефа та Міллера до Мішустіна та Пєскова. Вся російська верхівка у своєму страху за життя пішла за диктатором і перебралася у важкодоступні алтайські гори", — додає видання.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що банкір Кремля прогнозує поразку РФ у війні та бунти в Москві.

Також "Коментарі" писали, що діти друзів Путіна влаштували війну за мільярдний бізнес у РФ.