Ховаються від дронів ЗСУ: Путін та кремлівські еліти втекли за Урал

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Slava Kot
Російський диктатор Володимир Путін останнім часом дедалі частіше проводить публічні заходи за Уралом, тоді як його традиційні місця перебування Москва та Сочі майже зникли з маршруту. Видання "Можем объяснить" пов'язує це зі зростанням українських ударів по території РФ.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Як зазначає видання, раніше Путін традиційно проводив значну частину серпня в Сочі. Цього року ситуація змінилася: глава Кремля майже не з'являється ані в столиці, ані на чорноморському курорті. Натомість його активність перемістилася до Сибіру та на Далекий Схід.
Показовим став виступ Путіна в Новосибірську. Саме там російський диктатор заявив, що "ніколи нічого не боявся". Місто розташоване приблизно за 3 тисячі кілометрів від кордону з Україною.
Автори матеріалу також стверджують, що за Путіним нібито переміщується частина російської еліти. Йдеться про представників великого бізнесу та чиновників, які можуть облаштовувати резиденції у віддалених регіонах, зокрема на Алтаї.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що банкір Кремля прогнозує поразку РФ у війні та бунти в Москві.
Також "Коментарі" писали, що діти друзів Путіна влаштували війну за мільярдний бізнес у РФ.