Путин таинственно исчез на 10 дней: российские элиты могут готовить переворот в РФ

Российский диктатор Владимир Путин более 10 дней не появляется на публичных мероприятиях, что вызвало волну новых слухов по ситуации внутри Кремля. Западные таблоиды и российские критики Путина связывают его исчезновение с возможными проблемами со здоровьем или с внутренней борьбой за власть среди российских элит.

Путин в храме в Москве. Фото из открытых источников

Как пишет Daily Star, последний публичный выход Путина состоялся во время пасхальной службы в православном храме в Москве. На обнародованных кадрах российский диктатор стоял со свечой в руках рядом с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Несмотря на то, что Кремль регулярно демонстрирует главу РФ на встречах и телетрансляциях, последние десять дней Путин не посещал больших мероприятий и не представал перед широкой аудиторией. Для российской политической системы, где образ сильного и постоянно присутствующего лидера имеет символическое значение, такая пауза стала заметна. Именно поэтому отсутствие Путина быстро породило многочисленные версии.

Путин после встречи с Собяниным в храме в Москве пропал из публичного пространства

Хотя Кремль традиционно отвергал какие-либо предположения о проблемах со здоровьем Путина как абсолютно безосновательные, его недавнее исчезновение снова привлекло внимание к этой теме. По еще одной версии в РФ якобы могут готовить переворот.

"В течение выходных появились слухи о государственном перевороте, поскольку утверждалось, что кремлевская верхушка якобы готовит план его устранения, поскольку трения в московском аппарате безопасности обостряются до критической точки", – пишет Daily Star.

Издание ссылается на отчет разведки Эстонии, что в России может усиливаться борьба между разными группами влияния. На фоне санкций, экономического давления и войны против Украины, часть элит может быть недовольна текущим курсом Кремля. Как указывает находящийся за рубежом российский социолог Игорь Эйдман, интересы приближенного окружения Путина "фундаментально не отвечают интересам диктатора". Эйдман заявил, что эта беспрецедентная трансформация в экономике РФ создает "очень опасную ситуацию" для администрации Путина.

