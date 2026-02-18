Путін кудись пропав щонайменше на 11 днів та запасся великою кількістю "консервів" (ФОТО)

Російський диктатор Володимир Путін не з’являвся публічно понад 11 днів, що привернуло увагу медіа. Після виступу 5 лютого 2026 року в Москві глава Кремля провів кілька нарад, однак згодом зник з телекамер. Розслідувальний проєкт "Система" вважає, що адміністрація Путіна перейшла на публікацію заздалегідь записаних зустрічей, які називають "консервами".

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише "Система", "консервами" називають відео, відзняті про запас. Їх публікують у періоди, коли Путін відсутній або працює непублічно, подаючи записи як актуальні події. За даними журналістів, лише у 2026 році зафіксовано щонайменше 18 таких випадків.

Одним з доказів для "консервів" Путіна стала звичайна кімнатна рослина під назвою аглаонема, яка знаходиться в кабінеті очільника Кремля. У різних відео її листя змінювало свій вигляд. Спершу вона жовтіла, згодом "раптово" знову ставала зеленою, на одних кадрах вона збільшувалася в розмірах та відростала, тоді як на інших знову зменшувалася. Як вказують журналісти, "рослини так не вміють", натякаючи на монтаж з записів різних дат для створення "консервів".

Путін зник, а Кремль публікує "консерви"

Кремль публікує постановочні відео з Путіним

Іншим індикатором для журналістів став манікюр віцепрем’єрки Тетяни Голікової. На оприлюдненій 10 лютого "зустрічі" її нігті мали приглушений рожевий відтінок, хоча напередодні та після цього вона з’являлася публічно з яскравішим кольором. Журналісти припускають, що запис зробили раніше.

Манікюр видав зникнення Путіна

Загалом "Система" вказала, що у лютому 2026 року Путін перед своїм публічним зникненням записав велику кількість "консервів", а участь у цих постановочних зйомках брали різні посадовці, зокрема:

- 9 лютого — мер Москви Сергій Собянін

- 10 лютого — віцепрем'єр Тетяна Голікова

- 11 лютого — голова Північної Осетії Сергій Меняйло

- 12 лютого — голова Росмайна Вадим Яковенко

- 13 лютого — протоієрей Олександр Ткаченко

- 16 лютого — голова Орловської області Андрій Кличков

- 17 лютого — голова Інгушетії Махмуд-Алі Каліматов

Також Кремль повідомив, що 18 лютого Путін працюватиме через відеозв’язок. Як пише "Система", зникнення Путіна збіглося з приватною датою. У середині лютого день народження відзначав його старший син Іван.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що розслідувачі знайшли докази, що зустрічі Путіна з чиновниками записують заздалегідь і видають за нові.

Також "Коментарі" писали, що Кадиров виклав "консерви" зі своїм сином Адамом після його госпіталізації через тяжке ДТП.