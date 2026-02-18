logo_ukra

Головна Новини Світ Росія Путін кудись пропав щонайменше на 11 днів та запасся великою кількістю "консервів" (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін кудись пропав щонайменше на 11 днів та запасся великою кількістю "консервів" (ФОТО)

Журналісти заявили, що Кремль публікує заздалегідь записані відео зустрічей Путіна.

18 лютого 2026, 08:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін не з’являвся публічно понад 11 днів, що привернуло увагу медіа. Після виступу 5 лютого 2026 року в Москві глава Кремля провів кілька нарад, однак згодом зник з телекамер. Розслідувальний проєкт "Система" вважає, що адміністрація Путіна перейшла на публікацію заздалегідь записаних зустрічей, які називають "консервами".

Путін кудись пропав щонайменше на 11 днів та запасся великою кількістю "консервів" (ФОТО)

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише "Система", "консервами" називають відео, відзняті про запас. Їх публікують у періоди, коли Путін відсутній або працює непублічно, подаючи записи як актуальні події. За даними журналістів, лише у 2026 році зафіксовано щонайменше 18 таких випадків. 

Одним з доказів для "консервів" Путіна стала звичайна кімнатна рослина під назвою аглаонема, яка знаходиться в кабінеті очільника Кремля. У різних відео її листя змінювало свій вигляд. Спершу вона жовтіла, згодом "раптово" знову ставала зеленою, на одних кадрах вона збільшувалася в розмірах та відростала, тоді як на інших знову зменшувалася. Як вказують журналісти, "рослини так не вміють", натякаючи на монтаж з записів різних дат для створення "консервів".

Путін кудись пропав щонайменше на 11 днів та запасся великою кількістю ”консервів” (ФОТО) - фото 2

Путін зник, а Кремль публікує "консерви"

Путін кудись пропав щонайменше на 11 днів та запасся великою кількістю ”консервів” (ФОТО) - фото 2

Кремль публікує постановочні відео з Путіним

Іншим індикатором для журналістів став манікюр віцепрем’єрки Тетяни Голікової. На оприлюдненій 10 лютого "зустрічі" її нігті мали приглушений рожевий відтінок, хоча напередодні та після цього вона з’являлася публічно з яскравішим кольором. Журналісти припускають, що запис зробили раніше.

Путін кудись пропав щонайменше на 11 днів та запасся великою кількістю ”консервів” (ФОТО) - фото 2

Манікюр видав зникнення Путіна

Загалом "Система" вказала, що у лютому 2026 року Путін перед своїм публічним зникненням записав велику кількість "консервів", а участь у цих постановочних зйомках брали різні посадовці, зокрема:

  • - 9 лютого — мер Москви Сергій Собянін
  • - 10 лютого — віцепрем'єр Тетяна Голікова
  • - 11 лютого — голова Північної Осетії Сергій Меняйло
  • - 12 лютого — голова Росмайна Вадим Яковенко
  • - 13 лютого — протоієрей Олександр Ткаченко
  • - 16 лютого — голова Орловської області Андрій Кличков
  • - 17 лютого — голова Інгушетії Махмуд-Алі Каліматов

Також Кремль повідомив, що 18 лютого Путін працюватиме через відеозв’язок. Як пише "Система", зникнення Путіна збіглося з приватною датою. У середині лютого день народження відзначав його старший син Іван. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що розслідувачі знайшли докази, що зустрічі Путіна з чиновниками записують заздалегідь і видають за нові.

Також "Коментарі" писали, що Кадиров виклав "консерви" зі своїм сином Адамом після його госпіталізації через тяжке ДТП.



Джерело: https://www.svoboda.org/a/systema-aglaonema-putin/33680868.html
