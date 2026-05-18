Главная Новости Мир Россия «Путин ближе, чем телефонная трубка»: в Кремле сделали неожиданное заявление Европе
«Путин ближе, чем телефонная трубка»: в Кремле сделали неожиданное заявление Европе

Москва зовет к диалогу, пока в ЕС требуют усилить давление на Россию и говорят о слабости режима Путина

18 мая 2026, 08:35
Кравцев Сергей

В Кремле неожиданно призвали европейских лидеров к прямому диалогу с Россией, заявив, что для контакта с Владимиром Путиным достаточно просто поднять телефонную трубку. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя дискуссии в Европе о возможных переговорах с Москвой, сообщает The Moscow Times.

Кремль. Фото: из открытых источников

"Путин для них близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка", — заявил Песков в разговоре с российскими пропагандистами.

Представитель Кремля также выразил надежду, что в странах Европы "практический подход возьмет верх" и разговоры о контактах с Москвой получат "реальное воплощение". По его словам, Россия якобы готова к такому диалогу.

Заявление Пескова прозвучало на фоне резких слов министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, который на конференции Леннарта Мери призвал не к переговорам, а к усилению давления на Кремль.

"Сейчас не время для разговоров или переговоров", — подчеркнул глава эстонского МИД. По его мнению, Москва активизировала попытки наладить контакты с Европой из-за ухудшения экономической ситуации и проблем на фронте в Украине.

Цахкна заявил, что санкции постепенно подрывают возможности России. В качестве признаков слабости он назвал перебои с интернетом, экономический спад и даже сокращенный формат парада 9 мая в Москве.

На этом фоне председатель Европейского совета António Costa ранее говорил о наличии потенциала для будущих переговоров с Россией. Однако он признал, что пока Москва не демонстрирует готовности к "серьезному и эффективному диалогу".

Отдельно Песков прокомментировал и возможную роль главы европейской дипломатии Каи Каллас в контактах с Кремлем. По его словам, ей будет сложно стать переговорщиком от ЕС, поскольку, как утверждают в Москве, Путин готов говорить только с теми, кто "не успел наговорить слишком много плохого" о России.

Читайте также на портале "Комментарии" — "Украина провоцирует медведя": в Германии сделали скандальное заявление о войне и России.




Источник: https://ru.themoscowtimes.com/2026/05/17/putin-dlya-nih-blizok-vkremle-predlozhili-evropeiskim-lideram-pozvonit-putinu-posle-priziva-estonii-otkazatsya-otdialoga-srossiei-a195482
