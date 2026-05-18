Кравцев Сергей
В Кремле неожиданно призвали европейских лидеров к прямому диалогу с Россией, заявив, что для контакта с Владимиром Путиным достаточно просто поднять телефонную трубку. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя дискуссии в Европе о возможных переговорах с Москвой, сообщает The Moscow Times.
Кремль.
Представитель Кремля также выразил надежду, что в странах Европы "практический подход возьмет верх" и разговоры о контактах с Москвой получат "реальное воплощение". По его словам, Россия якобы готова к такому диалогу.
Заявление Пескова прозвучало на фоне резких слов министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, который на конференции Леннарта Мери призвал не к переговорам, а к усилению давления на Кремль.
Цахкна заявил, что санкции постепенно подрывают возможности России. В качестве признаков слабости он назвал перебои с интернетом, экономический спад и даже сокращенный формат парада 9 мая в Москве.
На этом фоне председатель Европейского совета António Costa ранее говорил о наличии потенциала для будущих переговоров с Россией. Однако он признал, что пока Москва не демонстрирует готовности к "серьезному и эффективному диалогу".
Отдельно Песков прокомментировал и возможную роль главы европейской дипломатии Каи Каллас в контактах с Кремлем. По его словам, ей будет сложно стать переговорщиком от ЕС, поскольку, как утверждают в Москве, Путин готов говорить только с теми, кто "не успел наговорить слишком много плохого" о России.
