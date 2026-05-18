Росія «Путін ближче, ніж телефонна трубка»: у Кремлі зробили несподівану заяву Європі
«Путін ближче, ніж телефонна трубка»: у Кремлі зробили несподівану заяву Європі

Москва кличе до діалогу, поки в ЄС вимагають посилити тиск на Росію та говорять про слабкість режиму Путіна

18 травня 2026, 08:35
Кравцев Сергей

У Кремлі несподівано закликали європейських лідерів до прямого діалогу з Росією, заявивши, що для контакту з Володимиром Путіним достатньо підняти телефонну трубку. Таку заяву зробив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи дискусії в Європі про можливі переговори з Москвою, повідомляє The Moscow Times.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

"Путін для них близький настільки, наскільки близька телефонна трубка", — заявив Пєсков у розмові з російськими пропагандистами.

Представник Кремля також висловив сподівання, що в країнах Європи "практичний підхід візьме гору" та розмови про контакти з Москвою отримають "реальне втілення". За його словами, Росія нібито готова до такого діалогу.

Заява Пєскова пролунала на тлі різких слів міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, який на конференції Леннарта Мері закликав не до переговорів, а посилення тиску на Кремль.

"Зараз не час для розмов чи переговорів", — наголосив глава естонського МЗС. На його думку, Москва активізувала спроби налагодити контакти з Європою через погіршення економічної ситуації та проблеми на фронті в Україні.

Цахкна заявив, що санкції поступово підривають можливості Росії. Як ознаки слабкості він назвав перебої з інтернетом, економічний спад і навіть скорочений формат параду 9 травня в Москві.

На цьому фоні голова Європейської ради António Costa раніше говорив про наявність потенціалу для майбутніх переговорів із Росією. Однак він визнав, що поки що Москва не демонструє готовності до "серйозного та ефективного діалогу".

Окремо Пєсков прокоментував і можливу роль глави європейської дипломатії Каї Каллас у контактах із Кремлем. За його словами, їй буде складно стати переговорником від ЄС, оскільки, як стверджують у Москві, Путін готовий говорити лише з тими, хто "не встиг наговорити надто багато поганого" про Росію.

