Путин цинично отреагировал на вопрос о проблемах в российской армии

Так, во время пресс-конференции, состоявшейся 9 декабря в Кыргызстане, журналистка сказала, что россияне жалуются своему командованию и волонтерам на проблемы с обмундированием и нехваткой медицинских препаратов. Поэтому она спросила прямо у Путина, кому можно верить — отчетам Минобороны или воюющим россиянам.

Россияне, согласившиеся воевать в Украине, постоянно жалуются на проблемы в обеспечении армии. Жалобы оккупантов уже даже дошли до Путина, но он продолжает их игнорировать и уверяет, что их все меньше. Соответствующее заявление сделал глава Кремля, пишут российские СМИ.

"Верить никому нельзя, только мне можно", – ответил с цинизмом Путин.

Кроме того, он добавил, что обсуждает все эти проблемы с Минобороны. А там его уверяют, что вопросов вроде бы становится все меньше и они перестают быть такими острыми.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Путин рассказал, как РФ ответит на ввод потолка цен на российскую нефть. Путин прокомментировал введение "потолка" цен на российскую нефть в мире. Он сказал, что Россия в ближайшее время ответит. По его словам, Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые ее установят и подумает при необходимости о возможном сокращении добычи нефти.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин сделал новое заявление о войне в Украине . Президент России Владимир Путин впервые публично признал, что процесс урегулирования с Украиной будет непростым и потребует "определенного" времени. Ранее Путин отказывался признавать, что Украина, как государство, может самостоятельно решать свое будущее. Он также снова попытался успокоить российское общество заявлением о том, что нет оснований полагать, что в России вскоре состоится вторая волна мобилизации. Путин считает, что российская армия планомерно выполняет все поставленные задачи и не нужно увеличивать численность войска.