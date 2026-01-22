Путин готов дать Трампу 1 миллиард, чтобы присоединиться к Совету мира, но есть нюанс

Владимир Путин заявил о готовности России присоединиться к инициированном президентом США Дональдом Трампом "Совета мира" и внести членский взнос в размере 1 млрд долларов. Однако речь идет не о новых средствах, а о российских активах, замороженных в Соединенных Штатах еще при предыдущей американской администрации.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин рассказал, что Москва личное приглашение от Дональда Трампа присоединиться к Совету мира, который, в частности, должен заниматься урегулированием гуманитарного кризиса в Секторе Газа. Путин поблагодарил инициативу и заявил, что Россия "традиционно поддерживает усилия, направленные на укрепление международной стабильности".

"Учитывая особые отношения с палестинским народом, Россия могла бы направить в "Совет мира" 1 млрд долларов из замороженных еще при предыдущей администрации США российских активов", — сказал Путин о средствах доступа к которым Россия пока не контролирует.

В то же время российский диктатор избежал окончательного ответа на вопросы членства в Совете мира. Глава Кремля поручил Министерству иностранных дел РФ провести консультации с "партнерами" и подробно изучить условия участия, после чего Москва примет решение о присоединении.

Идея Совета мира является частью более широкого внешнеполитического видения Дональда Трампа. По его плану, государства, претендующие на постоянное членство должны внести по 1 млрд долларов.

