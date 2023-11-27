Путин готовит большую речь о "русском мире" после войны в Украине

Президент России Владимир Путин 28 ноября выступит в Кремле с большой речью о "русском мире" и каким он будет после победы над Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Об анонсе выступления Путина сообщили центральные телеканалы, российские информационные агентства и сайт организации "Всемирный русский народный собор" (ВРНС), на съезде которой ожидается речь российского президента.

"Мы все ждем, что на этом "соборе" будут сказаны важные слова о том, каким будет мир после победы. Как будет выглядеть наш "русский мир" после победы — мы надеемся, что узнаем на "соборе", — сказал приближенный к руссийской церкви олигарх Константин Малофеев.

На сайте ВРНС также указано, что "собор" продлится два дня 27 и 28 ноября. В первый день религиозные деятели соберутся в московском Храме Христа Спасителя, тогда как во второй день встреча предусмотрена в Кремле под руководством патриарха Кирилла.

Отметим, что одним из идеологов "собора" является Александр Дугин – руссийский философ, идеолог рашизма, исповедующий праворадикальные, экстремистские и имперские идеи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский представитель Василий Небензя выступил в ООН, где критиковал украинский законопроект, который может запретить религиозные организации в Украине, связанные с Россией. Небензе ответил представитель США, который отметил, что в самой России постоянно нарушается свобода вероисповедания.

Также "Комментарии" писали о куме Владимира Путина, который раскритиковал Кремль за проведение "массовых мероприятий". По его словам, лозунги таких шоу похожи на нацистские.