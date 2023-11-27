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Путин готовит большую речь о "русском мире" после войны в Украине

Владимир Путин в новом выступлении из Кремля расскажет о том, как в его воображении будет выглядеть "русский мир" после окончания войны в пользу России.

сегодня, 09:45
Автор:
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Slava Kot
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Президент России Владимир Путин 28 ноября выступит в Кремле с большой речью о "русском мире" и каким он будет после победы над Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин готовит большую речь о "русском мире" после войны в Украине

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Об анонсе выступления Путина сообщили центральные телеканалы, российские информационные агентства и сайт организации "Всемирный русский народный собор" (ВРНС), на съезде которой ожидается речь российского президента.


"Мы все ждем, что на этом "соборе" будут сказаны важные слова о том, каким будет мир после победы. Как будет выглядеть наш "русский мир" после победы — мы надеемся, что узнаем на "соборе", — сказал приближенный к руссийской церкви олигарх Константин Малофеев.

На сайте ВРНС также указано, что "собор" продлится два дня 27 и 28 ноября. В первый день религиозные деятели соберутся в московском Храме Христа Спасителя, тогда как во второй день встреча предусмотрена в Кремле под руководством патриарха Кирилла.

Отметим, что одним из идеологов "собора" является Александр Дугин – руссийский философ, идеолог рашизма, исповедующий праворадикальные, экстремистские и имперские идеи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский представитель Василий Небензя выступил в ООН, где критиковал украинский законопроект, который может запретить религиозные организации в Украине, связанные с Россией. Небензе ответил представитель США, который отметил, что в самой России постоянно нарушается свобода вероисповедания.

Также "Комментарии" писали о куме Владимира Путина, который раскритиковал Кремль за проведение "массовых мероприятий". По его словам, лозунги таких шоу похожи на нацистские.



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Источник: https://vrns.ru/news/27-28-noyabrya-sostoitsya-yubileynyy-xxv-vsemirnyy-russkiy-narodnyy-sobor/
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