Путин готовит новые заявления: ждать ли неожиданностей и почему война может обостриться

Путинский глашатай Дмитрий Песков сообщил, что хозяин Кремля проведет 14 декабря "прямую линию с народом" и большую пресс-конференцию. Не исключено, что тогда и объявит о намерении вновь баллотироваться на пост президента (выборы намечены на март-2024). Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что в президентской кампании Путин сконцентрирует внимание на внутренних делах страны и критике Запада, постаравшись дистанцироваться от войны в Украине. Может ли Путин сделать какие-то неожиданные заявления 14 декабря? Точно ли он пойдет на выборы? Так ли россияне поддерживают его, как демонстрируют соцопросы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путину важно продемонстрировать, что он контролирует всё и вся

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли рассуждает так:

"Не думаю, что стоит ожидать каких-либо сенсационных заявлений от Путина во время этой пресс-конференции. Функция мероприятия – иная".

Путину, поясняет эксперт, важно продемонстрировать, что он контролирует всё и вся, может отвечать на любые вопросы (понятно, что заранее согласованные-заготовленные), решать любые проблемы в онлайн-режиме.

"Всё как обычно, – констатирует Максим Яли. – Именно для этого и были придуманы такие его ежегодные "общения". А о своем решении идти на очередные президентские выборы Путин, скорее всего, заявит отдельно".

Уровень доверия к Путину внутри страны действительно высок

По мнению политолога Дмитрия Воронкова, неожиданных заявлений во время пресс-конференции Путина ожидать не стоит.

"Это же – срежиссированный спектакль. Как и российская социология, доверять которой тоже не стоит. Вся она контролируется Кремлем. РФ – чисто авторитарная страна, в последнее время уже не особо скрывающая это за маской псевдодемократии", – поясняет эксперт.

В то же время, отмечает он, в силу того, что "четвертая власть" в России работает исключительно как пропаганда, ожидать ухудшения отношения к Путину тоже не стоит. Так что уровень доверия к нему внутри страны, к сожалению, действительно высок, резюмирует Дмитрий Воронков.

"Путин точно будет баллотироваться, – считает он. – И станет это аргументировать необходимостью "спасти" РФ от внешней агрессии. По логике Кремля, злобный Запад спит и видит, как напасть на Россию, а пока воюет с ней руками Украины".

Политолог прогнозирует, что во время пресс-конференции, на которую допустят не только российские СМИ (не имеющие ничего общего со свободой слова), но и ряд зарубежных медиа из орбиты РФ, будут задаваться удобные вопросы, создавая Путину "теплую ванну".

"Часть вопросов явно будет укладываться в рамки его предвыборной кампании. Которая (и тут я не согласен с аналитиками ISW) не сумеет обойтись без милитарных моментов. Явно будет попытка увеличить военную мотивацию населения. Но не открыто. Кремль не может себе позволить ни признавать огромные потери, ни объявлять открытую мобилизацию. Следовательно, ключевые месседжи тут – риски войны с НАТО, вооружение Западом агрессивной Украины, на что Россия должна как-то отвечать. И так далее. Дистанцироваться от войны, которую он же и развязал, Путин не сможет. Потому актуализируется тема "внешнего врага", РФ как "осажденной крепости". Вокруг этого и будет строиться путинская предвыборная кампания", – считает Дмитрий Воронков.

Нас ждут две недели безмерного кровопролития

Политолог Владимир Цыбулько предполагает, что под дату путинской "прямой линии" и пресс-конференции российские войска получили приказ захватить, как минимум, Авдеевку.

"Будет такой вот "подарок" Путину "под елочку". Так что нас ждут две недели безмерного кровопролития", – предупреждает эксперт.

По его мнению, о выборах как демократической процедуре в РФ речи не идет. Скорее это электоральной действо, где исход ясен заранее.

"Не важно, допущены альтернативные кандидаты или нет. Не важна свобода слова. Всё это становится ненужным в монархии! Даже сама "пряма линия" не нужна, ведь уже никто не верит в действенность демократических инструментов. Они отмерли в монархии, как собственно и социология", – констатирует Владимир Цыбулько.

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