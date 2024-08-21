Путин готовится объявить мобилизацию, но есть нюанс

Страна-агрессор планирует скрытую мобилизацию. Она просто необходима, учитывая большое количество потерь на фронте. Как передает портал "Комментарии", такого мнения придерживается редактор немецкого таблоида BILD Жанна Плауманн и военный аналитик издания Юлиан Рёпке.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По международным оценкам, с февраля 2022 года погибло от 110 до 140 тысяч российских военных. Стремление Владимира Путина увеличить численность войск, воюющих в Украине, очевидно: мужчин привлекают высокими выплатами, на срочников оказывают давление, чтобы они подписывали контракты. Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Россия увеличила численность своих войск в Украине с 400 тысяч человек в начале года до 600 тысяч на текущий момент, а до конца года планирует увеличить это количество до 800 тысяч военнослужащих.

Однако средства, которые имеют российские регионы для набора контрактников, заканчиваются.

"Назревает масштабная мобилизация. Есть предположение, что Путин может использовать наступление ВСУ в Курской области, чтобы призвать на службу больше россиян. Правда, сделать это, скорее всего, будут пытаться "без официального объявления, тайно", — пишут Плауманн и Рёпке.

Читайте также на портале "Комментарии" — операция ВСУ в Курской области продолжается уже больше недели. При этом российские пропагандисты продолжают рассказывать, как важно защищать родную землю и что сейчас как никогда России нужно единение. При этом почему-то очередей в военкоматах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов не видно. О чем говорит реакция обычных россиян на происходящее в их стране? Может ли Путин использовать этот "прорыв" как повод объявить очередную волну мобилизации в РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне событий в Курской области вопрос о новой мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ в повестке дня не стоит, сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.



