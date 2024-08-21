Путин готовится объявить мобилизацию, но есть нюанс

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Страна-агрессор планирует скрытую мобилизацию. Она просто необходима, учитывая большое количество потерь на фронте. Как передает портал "Комментарии", такого мнения придерживается редактор немецкого таблоида BILD Жанна Плауманн и военный аналитик издания Юлиан Рёпке.
Мобилизация в России. Фото: из открытых источников
По международным оценкам, с февраля 2022 года погибло от 110 до 140 тысяч российских военных. Стремление Владимира Путина увеличить численность войск, воюющих в Украине, очевидно: мужчин привлекают высокими выплатами, на срочников оказывают давление, чтобы они подписывали контракты. Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Россия увеличила численность своих войск в Украине с 400 тысяч человек в начале года до 600 тысяч на текущий момент, а до конца года планирует увеличить это количество до 800 тысяч военнослужащих.
Однако средства, которые имеют российские регионы для набора контрактников, заканчиваются.
Читайте также на портале "Комментарии" — операция ВСУ в Курской области продолжается уже больше недели. При этом российские пропагандисты продолжают рассказывать, как важно защищать родную землю и что сейчас как никогда России нужно единение. При этом почему-то очередей в военкоматах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов не видно. О чем говорит реакция обычных россиян на происходящее в их стране? Может ли Путин использовать этот "прорыв" как повод объявить очередную волну мобилизации в РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне событий в Курской области вопрос о новой мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ в повестке дня не стоит, сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.
Новости