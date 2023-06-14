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Путин грозится расторгнуть зерновое соглашение: считает, что его обманули

Владимир Путин считает, что Запад не выполняет требования России по зерновому коридору, поэтому РФ рассматривает возможность выйти из зернового соглашения.

сегодня, 17:40
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Автор:

Slava Kot

Путин заявил, что Россия рассматривает вариант выхода из зернового соглашения, которое позволяет Украине экспортировать зерно из трех портов Черного моря. Президент РФ считает, что Запад обманул его соглашением с Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Путин грозится расторгнуть зерновое соглашение: считает, что его обманули

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин утверждает, что Россия пошла на зерновое соглашение, чтобы помочь развивающимся странам и снять санкции со своего аграрного сектора. Однако на встрече российских военных корреспондентов и военных блоггеров президент РФ заявил, что его страна может выйти из соглашения.


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"Мы сейчас думаем о том, чтобы выйти из этого зернового соглашения", — сказал Путин.

По его словам ООН и Запад не соблюдают соглашения, которые были предоставлены для России.

"К сожалению, нас снова обманули", — говорит Путин и добавляет, что "ничего не сделали в плане поставок нашего зерна на внешние рынки и было очень много условий, которые Запад должен был выполнить под руководством ООН, но ничего не сделано".

Несмотря на заявления Путина, Украина обвиняет Россию в невыполнении условий и блокировании судов. УкрАгроКонсалт утверждает, что в мае количество поставок через зерновой коридор снизилось до рекордного уровня с момента подписания соглашения в июле прошлого года.

Соглашение о зерновом коридоре между Украиной и Россией через содействие ООН и Турции действует до 17 июля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин рассказал, собирается ли Россия проводить новую мобилизацию в стране.

Также "Комментарии" писал о президенте РФ, сравнившем Украину с Россией. Владимир Путин заявил, что Российская Федерация является правовым государством.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/putin-says-russia-considering-withdrawal-grain-deal-2023-06-13/
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