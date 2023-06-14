Путин грозится расторгнуть зерновое соглашение: считает, что его обманули

Путин заявил, что Россия рассматривает вариант выхода из зернового соглашения, которое позволяет Украине экспортировать зерно из трех портов Черного моря. Президент РФ считает, что Запад обманул его соглашением с Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин утверждает, что Россия пошла на зерновое соглашение, чтобы помочь развивающимся странам и снять санкции со своего аграрного сектора. Однако на встрече российских военных корреспондентов и военных блоггеров президент РФ заявил, что его страна может выйти из соглашения.

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"Мы сейчас думаем о том, чтобы выйти из этого зернового соглашения", — сказал Путин.

По его словам ООН и Запад не соблюдают соглашения, которые были предоставлены для России.

"К сожалению, нас снова обманули", — говорит Путин и добавляет, что "ничего не сделали в плане поставок нашего зерна на внешние рынки и было очень много условий, которые Запад должен был выполнить под руководством ООН, но ничего не сделано".

Несмотря на заявления Путина, Украина обвиняет Россию в невыполнении условий и блокировании судов. УкрАгроКонсалт утверждает, что в мае количество поставок через зерновой коридор снизилось до рекордного уровня с момента подписания соглашения в июле прошлого года.

Соглашение о зерновом коридоре между Украиной и Россией через содействие ООН и Турции действует до 17 июля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин рассказал, собирается ли Россия проводить новую мобилизацию в стране.

Также "Комментарии" писал о президенте РФ, сравнившем Украину с Россией. Владимир Путин заявил, что Российская Федерация является правовым государством.