Путин грозится расторгнуть зерновое соглашение: считает, что его обманули

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Slava Kot
Путин заявил, что Россия рассматривает вариант выхода из зернового соглашения, которое позволяет Украине экспортировать зерно из трех портов Черного моря. Президент РФ считает, что Запад обманул его соглашением с Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Путин утверждает, что Россия пошла на зерновое соглашение, чтобы помочь развивающимся странам и снять санкции со своего аграрного сектора. Однако на встрече российских военных корреспондентов и военных блоггеров президент РФ заявил, что его страна может выйти из соглашения.
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По его словам ООН и Запад не соблюдают соглашения, которые были предоставлены для России.
Несмотря на заявления Путина, Украина обвиняет Россию в невыполнении условий и блокировании судов. УкрАгроКонсалт утверждает, что в мае количество поставок через зерновой коридор снизилось до рекордного уровня с момента подписания соглашения в июле прошлого года.
Соглашение о зерновом коридоре между Украиной и Россией через содействие ООН и Турции действует до 17 июля.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин рассказал, собирается ли Россия проводить новую мобилизацию в стране.
Также "Комментарии" писал о президенте РФ, сравнившем Украину с Россией. Владимир Путин заявил, что Российская Федерация является правовым государством.
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