Путин издал новый незаконный указ: куда он "присоединил" оккупированные украинские территории

Оккупированные Россией украинские территории кремлевский диктатор Владимир Путин присоединил к "южному военному округу", говорится на сайте Кремля .

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Согласно тексту "указа", в этот округ оккупированы Крым, часть Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей незаконно вошли вместе с Дагестаном, Северной Осетией и Ростовщиной.

Также указывается, что "документом" Путин восстановил Московский и Ленинградский военные округа.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин похвастался обновленным ядерным оружием . Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия почти на 100% обновила стратегическое ядерное оружие, приступила к серийному производству ракет "Циркон" и заканчивает испытания других ударных комплексов. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление Путин прозвучало во время его поздравления с Днем защитника отечества.

По его словам, в декабре 2023 года в "состав ВМФ РФ вошли новые стратегические подлодки, а буквально на днях в Казани в Вооруженные Силы передано четыре ракетоносца Ту-160М". Он добавил, что в силах общего назначения также будет стремиться к "высшим показателям оснащенности современным оружием и техникой".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, получил ли Путин преимущество в войне после захвата Авдеевки . В США не считают, что российский диктатор Владимир Путин получил преимущество в войне против Украины на фоне захвата Авдеевки, а также неспособность Конгресса принять масштабный пакет помощи украинцам. Такое заявление на брифинге сделал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

При этом Мэтью Миллера попросили прямо ответить, имеют ли сейчас российские войска преимущество на поле боя. На это представитель Госдепа ответил: "Мы не считаем так совсем".

