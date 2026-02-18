logo

Путин куда-то пропал минимум на 11 дней и запасся большим количеством "консервов" (ФОТО)
НОВОСТИ

Путин куда-то пропал минимум на 11 дней и запасся большим количеством "консервов" (ФОТО)

Журналисты заявили, что Кремль публикует заранее записанные видео встречи Путина.

18 февраля 2026, 08:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин не появлялся публично более 11 дней, что привлекло внимание медиа. После выступления 5 февраля 2026 года в Москве глава Кремля провел несколько совещаний, однако исчез из телекамер. Расследовательский проект "Система" считает, что администрация Путина перешла на публикацию заранее записанных встреч, называемых "консервами".

Путин куда-то пропал минимум на 11 дней и запасся большим количеством "консервов" (ФОТО)

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет "Система", "консервами" называют видео, отснятые раньше. Их публикуют в периоды, когда Путин отсутствует или работает непублично, преподнося записи как актуальные события. По данным журналистов, только в 2026 году зафиксировано, по меньшей мере, 18 таких случаев.

Одним из доказательств для "консервов" Путина стало обычное комнатное растение под названием аглаонема, находящееся в кабинете главы Кремля. У разных видео ее листья меняли свой вид. Сначала оно желтело, потом "внезапно" снова становилось зеленым, на одних кадрах оно увеличивалось в размерах и отрастало, тогда как на других снова уменьшалось. Как указывают журналисты, "растения так не умеют", намекая на монтаж из записей разных дат для создания "консервы".

Путин куда-то пропал минимум на 11 дней и запасся большим количеством ”консервов” (ФОТО) - фото 2

Путин исчез, а Кремль публикует "консервы"

Путин куда-то пропал минимум на 11 дней и запасся большим количеством ”консервов” (ФОТО) - фото 2

Кремль публикует постановочные видео с Путиным

Другим индикатором для журналистов стал маникюр вице-премьера Татьяны Голиковой. На обнародованной 10 февраля "встрече" ее ногти имели приглушенный розовый оттенок, хотя накануне и после этого она появлялась публично с более ярким цветом. Журналисты предполагают, что запись была сделана ранее.

Путин куда-то пропал минимум на 11 дней и запасся большим количеством ”консервов” (ФОТО) - фото 2

Маникюр выдал исчезновение Путина

В целом "Система" указала, что в феврале 2026 года Путин перед своим публичным исчезновением записал большое количество "консервов", а участие в этих постановочных съемках принимали разные должностные лица, в частности:

  • — 9 февраля – мэр Москвы Сергей Собянин
  • — 10 февраля – вице-премьер Татьяна Голикова
  • — 11 февраля – глава Северной Осетии Сергей Меняйло
  • — 12 февраля – глава Росимущества Вадим Яковенко
  • — 13 февраля – протоиерей Александр Ткаченко
  • – 16 февраля – председатель Орловской области Андрей Кличков
  • — 17 февраля – глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

Также Кремль сообщил, что 18 февраля Путин будет работать через видеосвязь. Как пишет "Система", исчезновение Путина совпало с частной датой. В середине февраля день рождения отмечал его старший сын Иван.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что расследователи нашли доказательства того, что встречи Путина с чиновниками записывают заранее и выдают за новые.

Также "Комментарии" писали, что Кадыров изложил "консервы" со своим сыном Адамом после его госпитализации из-за тяжелого ДТП.



Источник: https://www.svoboda.org/a/systema-aglaonema-putin/33680868.html
