Путин куда-то пропал минимум на 11 дней и запасся большим количеством "консервов" (ФОТО)

Российский диктатор Владимир Путин не появлялся публично более 11 дней, что привлекло внимание медиа. После выступления 5 февраля 2026 года в Москве глава Кремля провел несколько совещаний, однако исчез из телекамер. Расследовательский проект "Система" считает, что администрация Путина перешла на публикацию заранее записанных встреч, называемых "консервами".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет "Система", "консервами" называют видео, отснятые раньше. Их публикуют в периоды, когда Путин отсутствует или работает непублично, преподнося записи как актуальные события. По данным журналистов, только в 2026 году зафиксировано, по меньшей мере, 18 таких случаев.

Одним из доказательств для "консервов" Путина стало обычное комнатное растение под названием аглаонема, находящееся в кабинете главы Кремля. У разных видео ее листья меняли свой вид. Сначала оно желтело, потом "внезапно" снова становилось зеленым, на одних кадрах оно увеличивалось в размерах и отрастало, тогда как на других снова уменьшалось. Как указывают журналисты, "растения так не умеют", намекая на монтаж из записей разных дат для создания "консервы".

Путин исчез, а Кремль публикует "консервы"

Кремль публикует постановочные видео с Путиным

Другим индикатором для журналистов стал маникюр вице-премьера Татьяны Голиковой. На обнародованной 10 февраля "встрече" ее ногти имели приглушенный розовый оттенок, хотя накануне и после этого она появлялась публично с более ярким цветом. Журналисты предполагают, что запись была сделана ранее.

Маникюр выдал исчезновение Путина

В целом "Система" указала, что в феврале 2026 года Путин перед своим публичным исчезновением записал большое количество "консервов", а участие в этих постановочных съемках принимали разные должностные лица, в частности:

— 9 февраля – мэр Москвы Сергей Собянин

— 10 февраля – вице-премьер Татьяна Голикова

— 11 февраля – глава Северной Осетии Сергей Меняйло

— 12 февраля – глава Росимущества Вадим Яковенко

— 13 февраля – протоиерей Александр Ткаченко

– 16 февраля – председатель Орловской области Андрей Кличков

— 17 февраля – глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

Также Кремль сообщил, что 18 февраля Путин будет работать через видеосвязь. Как пишет "Система", исчезновение Путина совпало с частной датой. В середине февраля день рождения отмечал его старший сын Иван.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что расследователи нашли доказательства того, что встречи Путина с чиновниками записывают заранее и выдают за новые.

Также "Комментарии" писали, что Кадыров изложил "консервы" со своим сыном Адамом после его госпитализации из-за тяжелого ДТП.