Путин молчит от страха: игнорирует угрозы трем странам-союзницам РФ
Путин молчит от страха: игнорирует угрозы трем странам-союзницам РФ

Пока США угрожают Ирану, Венесуэле и Кубе, Владимир Путин избегает публичных заявлений.

13 января 2026, 10:40
Владимир Путин полностью игнорирует прямые угрозы США трем ключевым союзникам России – Ирану, Венесуэле и Кубе. Российский диктатор публично не прокомментировал ни один из кризисов, ограничившись молчанием или передав инициативу второстепенным должностным лицам.

Путин молчит от страха: игнорирует угрозы трем странам-союзницам РФ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В Иране 28 декабря начались протесты, впоследствии переросшие в массовые демонстрации против режима. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть "очень жесткие варианты" действий по Ирану, намекнув на нарушение "красной линии" из-за убийств протестующих. 

Однако руководство РФ не реагирует на угрозы американского лидера. Единственным высоким российским чиновником, отреагировавшим на ситуацию в Иране, стал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Российский чиновник позвонил по телефону секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани. Он выразил соболезнования и осудил "вмешательство внешних сил".

Путин в последний раз общался с иранским президентом еще 30 декабря. По официальной информации тема протестов в разговоре не поднималась.

Еще более показательна реакция Москвы на события в Венесуэле. После того, как США во время спецоперации вывезли президента Николаса Мадуро и его супругу и предъявили им обвинения, Россия ограничилась заявлениями МИД. Кремль назвал действия Вашингтона "вооруженной агрессией" и осудил задержание танкеров российского теневого флота. Однако сам Путин молчит с декабря, когда последний раз говорил с Мадуро о стратегическом партнерстве.

Куба же вообще осталась без какой-либо официальной реакции со стороны российского руководства. После угроз Трампа лишить остров нефти и финансовой поддержки из Венесуэлы Москва не сделала ни одного публичного заявления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что режим аятолл в Иране находится на грани краха.

Также "Комментарии" писали о реакции МИД РФ на заявления Великобритании о возможном аресте Путина.



Источник: https://t.me/agentstvonews/13456
