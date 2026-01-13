"Йому фактично кінець": Мерц заявив про близьке повалення диктатора

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на тлі масових протестів в Ірані заявив, що режим аятол опинився на межі знищення та може впасти вже найближчим часом.

Фрідріх Мерц. Фото з відкритих джерел

Фрідріх Мерц під час офіційного візиту до Індії прокоментував протести в Ірані, які в останні дні переросли у масові демонстрації. За його словами, мітинги можуть врешті повалити владу Верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

"Якщо режим може утримуватися при владі лише за допомогою насильства, то йому фактично кінець. Я припускаю, що ми зараз є свідками останніх днів і тижнів цього режиму", — сказав Мерц.

Канцлер різко засудив дії іранської влади, назвавши розгін мирних демонстрацій "жорстоким і непропорційним", та закликав керівництво країни захищати власних громадян, а не залякувати їх. Окремо Мерц відзначив мужність іранців, які мирно виходять на вулиці, вимагаючи свободи та політичних змін. За його словами, "вони мають на це повне право".

Протести в Ірані тривають понад два тижні та охопили майже всі великі міста країни. Спочатку причиною виступів стала складна економічна ситуація, однак вони швидко переросли у загальнонаціональний рух проти режиму аятол.

За даними правозахисної організації Iran Human Rights, з кінця грудня внаслідок силових дій загинули щонайменше 648 осіб, серед них дев’ятеро дітей.

