"Йому фактично кінець": Мерц заявив про близьке повалення диктатора

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на тлі масових протестів в Ірані заявив, що режим аятол опинився на межі знищення та може впасти вже найближчим часом.
Фрідріх Мерц. Фото з відкритих джерел
Фрідріх Мерц під час офіційного візиту до Індії прокоментував протести в Ірані, які в останні дні переросли у масові демонстрації. За його словами, мітинги можуть врешті повалити владу Верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.
Канцлер різко засудив дії іранської влади, назвавши розгін мирних демонстрацій "жорстоким і непропорційним", та закликав керівництво країни захищати власних громадян, а не залякувати їх. Окремо Мерц відзначив мужність іранців, які мирно виходять на вулиці, вимагаючи свободи та політичних змін. За його словами, "вони мають на це повне право".
Протести в Ірані тривають понад два тижні та охопили майже всі великі міста країни. Спочатку причиною виступів стала складна економічна ситуація, однак вони швидко переросли у загальнонаціональний рух проти режиму аятол.
За даними правозахисної організації Iran Human Rights, з кінця грудня внаслідок силових дій загинули щонайменше 648 осіб, серед них дев’ятеро дітей.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США пригрозили Верховному лідеру Ірану та порадили тікати до Росії.
Також "Коментарі" писали, що Китай відреагував на заяви президента США Дональда Трампа повалити режим в Ірані.