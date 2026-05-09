Путин на параде в Москве сделал заявление о войне против Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин во время выступления на военном параде в Москве заявил о "победе" России в войне против Украины и повторил пропагандистские заявления.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Путин выступил с речью, в которой много внимания уделил историческим темам и утверждал, что Россия "победит" в войне против Украины. Такие заявления прозвучали на фоне постоянных ударов украинских военных вглубь территории страны-агрессора.
Во время своего выступления диктатор также повторил утверждение о том, что Россия якобы воюет не только с Украиной, но и со всем блоком НАТО.
При этом российские пропагандисты посчитали, что в параде на Красной площади принимают участие более тысячи российских военных, воевавших против Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — от Путина озвучили ультиматум для продолжения переговоров: есть ли шанс на завершение войны.
Также издание "Комментарии" сообщало – внутренние документы администрации президента РФ свидетельствуют о том, что Кремль не намерен идти на реальные компромиссы для завершения войны против Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), который ссылается на утечку материалов из окружения заместителя главы администрации Путина Сергея Кириенко.