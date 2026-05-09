Путин на параде в Москве сделал заявление о войне против Украины
Путин на параде в Москве сделал заявление о войне против Украины

Владимир Путин на параде заявил, что оккупанты вдохновляются "подвигами победителей"

9 мая 2026, 13:11
Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин во время выступления на военном параде в Москве заявил о "победе" России в войне против Украины и повторил пропагандистские заявления.

Путин выступил с речью, в которой много внимания уделил историческим темам и утверждал, что Россия "победит" в войне против Украины. Такие заявления прозвучали на фоне постоянных ударов украинских военных вглубь территории страны-агрессора.

Во время своего выступления диктатор также повторил утверждение о том, что Россия якобы воюет не только с Украиной, но и со всем блоком НАТО.

"Русский характер и сила духа с особой мощью проявляются в трудные времена. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов СВО... Бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО, и несмотря на это они идут вперед. Победа в "СВО" (война в Украине – ред.) куется и на поле боя, и в тылу. Наше дело правое!", – заявил хозяин Кремля.

При этом российские пропагандисты посчитали, что в параде на Красной площади принимают участие более тысячи российских военных, воевавших против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — от Путина озвучили ультиматум для продолжения переговоров: есть ли шанс на завершение войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – внутренние документы администрации президента РФ свидетельствуют о том, что Кремль не намерен идти на реальные компромиссы для завершения войны против Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), который ссылается на утечку материалов из окружения заместителя главы администрации Путина Сергея Кириенко.




