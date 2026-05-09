Путин на параде в Москве сделал заявление о войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин во время выступления на военном параде в Москве заявил о "победе" России в войне против Украины и повторил пропагандистские заявления.

Путин выступил с речью, в которой много внимания уделил историческим темам и утверждал, что Россия "победит" в войне против Украины. Такие заявления прозвучали на фоне постоянных ударов украинских военных вглубь территории страны-агрессора.

Во время своего выступления диктатор также повторил утверждение о том, что Россия якобы воюет не только с Украиной, но и со всем блоком НАТО.

"Русский характер и сила духа с особой мощью проявляются в трудные времена. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов СВО... Бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО, и несмотря на это они идут вперед. Победа в "СВО" (война в Украине – ред.) куется и на поле боя, и в тылу. Наше дело правое!", – заявил хозяин Кремля.

При этом российские пропагандисты посчитали, что в параде на Красной площади принимают участие более тысячи российских военных, воевавших против Украины.

