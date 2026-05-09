Путін на параді в Москві зробив заяву про війну проти України
Путін на параді в Москві зробив заяву про війну проти України

Володимир Путін на параді заявив, що окупанти надихаються "подвигами переможців"

9 травня 2026, 13:11
Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на військовому параді в Москві заявив про "перемогу" Росії у війні проти України та повторив пропагандистські заяви.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Путін виступив із промовою, в якій багато уваги приділив історичним темам та стверджував, що Росія "переможе" у війні проти України. Такі заяви пролунали на тлі постійних ударів українських військових у глиб країни-агресора.

Під час свого виступу диктатор також повторив твердження про те, що Росія нібито воює не лише з Україною, а й усім блоком НАТО.

"Російський характер і сила духу з особливою міццю проявляються у важкі часи. Великий подвиг покоління переможців надихає воїнів СВО... Бійці СВО протистоять агресивній силі, яка підтримується всім блоком НАТО, і незважаючи на це, вони йдуть вперед. Перемога у СВО (війна в Україні – ред.) кується і на полі бою, і в тилу. Наша справа правильна!", – заявив господар Кремля.

При цьому російські пропагандисти вважають, що в параді на Червоній площі беруть участь понад тисячу російських військових, які воювали проти України.

Читайте на порталі "Коментарі" — від Путіна озвучили ультиматум для продовження переговорів: чи є шанс на завершення війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – внутрішні документи адміністрації президента РФ свідчать, що Кремль не має наміру йти на реальні компроміси для завершення війни проти України. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на витік матеріалів із оточення заступника голови адміністрації Путіна Сергія Кирієнка.




