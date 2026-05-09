Путін на параді в Москві зробив заяву про війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на військовому параді в Москві заявив про "перемогу" Росії у війні проти України та повторив пропагандистські заяви.

Путін виступив із промовою, в якій багато уваги приділив історичним темам та стверджував, що Росія "переможе" у війні проти України. Такі заяви пролунали на тлі постійних ударів українських військових у глиб країни-агресора.

Під час свого виступу диктатор також повторив твердження про те, що Росія нібито воює не лише з Україною, а й усім блоком НАТО.

"Російський характер і сила духу з особливою міццю проявляються у важкі часи. Великий подвиг покоління переможців надихає воїнів СВО... Бійці СВО протистоять агресивній силі, яка підтримується всім блоком НАТО, і незважаючи на це, вони йдуть вперед. Перемога у СВО (війна в Україні – ред.) кується і на полі бою, і в тилу. Наша справа правильна!", – заявив господар Кремля.

При цьому російські пропагандисти вважають, що в параді на Червоній площі беруть участь понад тисячу російських військових, які воювали проти України.

