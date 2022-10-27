Путин назвал фантастические потери ВСУ на войне: подробности

Путин придумал очередную ложь о войне в Украине. По информации главы Кремля, якобы соотношение человеческих потерь на войне в Украине составляет 1 к 7 или 1 к 8. И все в пользу российских захватчиков. Такое фантастическое заявление сделал президент РФ на дискуссионном клубе "Валдай".

"Потери там местами, говорю об этом с сожалением, потери бывают 1 к 10, 1 к 8. В последнее время почти всегда 1 к 7 или 1 к 8. Людей не жалеют совсем. Разве настоящие патриоты своей страны могут это допустить", — сказал Путин.

Но Путин забыл объяснить, почему при таком "успехе" российская армия убегала с украинских территорий, бросая даже свою "современную" технику. А еще – почему в РФ объявили о частичной мобилизации.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин наконец-то рассказал, почему начал войну против Украины . РФ начала войну, потому что имела на это три причины. Одной из таких причин стало "игнорирование интересов Москвы" по поводу членства Украины в НАТО. Такое очередное заявление сделал Владимир Путин во время выступления на Валдае. Второй причиной, по словам Путина, стало "невыполнение Минских соглашений". Финальной третьей причиной было включение в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Ведь, по мнению Путина, Россия "не могла бросить Донбасс на произвол судьбы".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада и снова начал угрожать. Глава Кремля заявил, что Россия не считает себя врагом Запада, не бросает вызов его элитам и не намерена стать новым мировым гегемоном.