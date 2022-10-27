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Путин назвал фантастические потери ВСУ на войне: подробности

Путин придумал призрачные потери ВСУ

сегодня, 21:23
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Автор:

Лиля Воробьева

Путин придумал очередную ложь о войне в Украине.  По информации главы Кремля, якобы соотношение человеческих потерь на войне в Украине составляет 1 к 7 или 1 к 8. И все в пользу российских захватчиков. Такое фантастическое заявление сделал президент РФ на дискуссионном клубе "Валдай".

Путин назвал фантастические потери ВСУ на войне: подробности

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Потери там местами, говорю об этом с сожалением, потери бывают 1 к 10, 1 к 8. В последнее время почти всегда 1 к 7 или 1 к 8. Людей не жалеют совсем. Разве настоящие патриоты своей страны могут это допустить", — сказал  Путин.

Но Путин забыл объяснить, почему при таком "успехе" российская армия убегала с украинских территорий, бросая даже свою "современную" технику. А еще – почему в РФ объявили о частичной мобилизации.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин наконец-то рассказал, почему начал войну против Украины . РФ начала войну, потому что имела на это три причины. Одной из таких причин стало "игнорирование интересов Москвы" по поводу членства Украины в НАТО. Такое очередное заявление сделал Владимир Путин во время выступления на Валдае. Второй причиной, по словам Путина, стало "невыполнение Минских соглашений". Финальной третьей причиной было включение в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Ведь, по мнению Путина, Россия "не могла бросить Донбасс на произвол судьбы".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада и снова начал угрожать. Глава Кремля заявил, что Россия не считает себя врагом Запада, не бросает вызов его элитам и не намерена стать новым мировым гегемоном.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kyvi0VaUeNs&ab_channel=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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