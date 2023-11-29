Путин назвал главные причины войны России

Президент России Владимир Путин выступил в Кремле на заседании Всемирного русского народного собора, где назвал очередные причины войны в Украине. По словам Путина, основная цель войны это "борьба за свободу России".

Путин о причинах войны. Фото из открытых источников

Путин в своей речи обвинил США назвав страну "диктатурой одного гегмона", которая опасна для окружающих стран. По словам российского президента, идеология Запада базируется на русофобии, расизме и неонацизме. Также Путин объяснил причины войны России, указав, что это борьба за ее свободу.

"Наша битва за суверенитет и справедливость носит национально-освободительный характер. "Русский мир" преградил путь тем, кто претендует на мировое господство, мы боремся за свободу не только России, но и всего мира", – заявил Владимир Путин в пропагандистской речи.

Путин похвалил Россию, заявив, что для РФ главное "свобода народа" и "достойные условия жизни". Вместе с тем, Путин критикует Запад за примитивную культуру и образование.

Отметим, что, несмотря на пропаганду Путина о свободе, Россия в рейтинге "свободы слова" находится на 164 месте, тогда как США на 26. Украина занимает 79 место. Также Россия уступает США по многим другим показателям, в том числе по уровню жизни граждан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин объяснил, без чего не может существовать Россия в большой речи о "русском мире".

Также "Комментарии" писали о потерпевшем крах плане Путина. Президент России планировал создать миграционный кризис на границе с Финляндией, однако финское правительство быстро отреагировало и закрыло пропускные пункты. Как следствие, в Кремле возникла проблема с мигрантами, которых Россия специально собирала для их перевозки в страны ЕС.



