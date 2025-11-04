Путин назвал новую причину войны в Украине: объяснил почему Россия воюет

Российский диктатор Владимир Путин выдвинул новую версию причин вторжения в Украину. По словам главы Кремля, Россия почти четыре года войны против Украины занимается обеспечением независимости страны и защитой национальной чести, которые Путин сравнил с борьбой жителей Московии против Польши в 17 веке.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин выступил на церемонии вручения госнаград и премий за укрепление единства российской нации, посвященной Дню народного единства, где рассказал о причинах войны в Украине. Российский диктатор сравнил войну против Украины с событиями 1612, а именно борьбой московского ополчения против польских войск во время Смутного времени.

Путин заявил, что нынешняя война против Украины, это якобы "защита суверенитета, чести и достоинства России". По его словам, как и 400 лет назад, россияне якобы "защищают право держаться собственных корней и моральных опор".

"Сегодня, сохраняя эти традиции, мы мирным, творческим и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России", – заявил Путин.

Российский диктатор также подчеркнул, что россияне умеют "смыкать ряды" во времена глобальных вызовов и угроз, и заверил, что Москва стремится к "дружбе и сотрудничеству со всеми народами на Земле".

Это не первый раз, когда Путин пытается оправдать агрессию против Украины "историческими" или "духовными" аргументами. В июне 2025 года он называл Украину "нашей", а украинцев и россиян "одним народом". Тогда он заявил, что "там, где ступает нога русского солдата, это наше".

В сентябре Путин называл войну против Украины "справедливой борьбой русского народа" и благодарил москвичей за поддержку "во имя Отечества".

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года кремлевская риторика неоднократно менялась, от "защиты Донбасса" до "борьбы с НАТО" или "духовного возрождения России". Теперь Путин, сравнивая агрессию с событиями 17 века, пытается представить войну как будто бы продолжение исторической миссии.

