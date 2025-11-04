logo

BTC/USD

101098

ETH/USD

3367.86

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин назвал новую причину войны в Украине: объяснил почему Россия воюет
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин назвал новую причину войны в Украине: объяснил почему Россия воюет

Владимир Путин заявил, что вторжение в Украину является "защитой суверенитета" России.

4 ноября 2025, 19:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин выдвинул новую версию причин вторжения в Украину. По словам главы Кремля, Россия почти четыре года войны против Украины занимается обеспечением независимости страны и защитой национальной чести, которые Путин сравнил с борьбой жителей Московии против Польши в 17 веке.

Путин назвал новую причину войны в Украине: объяснил почему Россия воюет

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин выступил на церемонии вручения госнаград и премий за укрепление единства российской нации, посвященной Дню народного единства, где рассказал о причинах войны в Украине. Российский диктатор сравнил войну против Украины с событиями 1612, а именно борьбой московского ополчения против польских войск во время Смутного времени.

Путин заявил, что нынешняя война против Украины, это якобы "защита суверенитета, чести и достоинства России". По его словам, как и 400 лет назад, россияне якобы "защищают право держаться собственных корней и моральных опор".

"Сегодня, сохраняя эти традиции, мы мирным, творческим и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России", – заявил Путин.

Российский диктатор также подчеркнул, что россияне умеют "смыкать ряды" во времена глобальных вызовов и угроз, и заверил, что Москва стремится к "дружбе и сотрудничеству со всеми народами на Земле".

Это не первый раз, когда Путин пытается оправдать агрессию против Украины "историческими" или "духовными" аргументами. В июне 2025 года он называл Украину "нашей", а украинцев и россиян "одним народом". Тогда он заявил, что "там, где ступает нога русского солдата, это наше".

В сентябре Путин называл войну против Украины "справедливой борьбой русского народа" и благодарил москвичей за поддержку "во имя Отечества".

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года кремлевская риторика неоднократно менялась, от "защиты Донбасса" до "борьбы с НАТО" или "духовного возрождения России". Теперь Путин, сравнивая агрессию с событиями 17 века, пытается представить войну как будто бы продолжение исторической миссии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин ввел в РФ мобилизацию на весь год и назвал причины.

Также "Комментарии" писали, что Путин планирует руководить Россией до 97 лет, а затем хочет передать власть сыну.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости