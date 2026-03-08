Путин назвал новую причину войны России против Украины

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз озвучил новую версию причин войны против Украины, заявив, что эскалация конфликта стала следствием политики западных государств. По словам российского лидера, события, повлекшие полномасштабную войну, начались после поддержки Западом политических изменений в Киеве.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин в ходе беседы с российским пропагандистом Павлом Зарубиным заявил, что причиной войны России против Украины стала "системная ошибка" западных стран.

"Можно сказать, что вообще все происходящее, конечно, ошибка, прежде всего, западных стран. Системная ошибка. Это не наши действия, это действия западных стран, в том числе европейских. Они сегодня пожинают то, что посеяли", — сказал Путин.

По версии Путина, "украинский кризис" начался после того, как западные страны поддержали политические изменения в Киеве в 2014 году, когда Янукович сбежал из страны. По словам российского диктатора, якобы эти факторы создали условия для "крымских событий, а затем на юго-востоке Украины, в целом, для Донбасса, Новороссии".

При этом глава Кремля назвал войну начатой им "трагедией украинского народа" и повторил традиционные пропагандистские нарративы Кремля о "незаконной власти" в Киеве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главный идеолог Кремля Александр Дугин предупредил о смертельной угрозе Путину после начала военных действий США против Ирана на Ближнем Востоке.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Путин в сложном положении. Приближается крушение режима в России.