Путін у складному становищі: наближається крах режиму в Росії

Події на Близькому Сході можуть мати стратегічні наслідки не лише для Ірану, а й для Росії, зокрема може призвести до падіння режиму Путіна. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи відсутність активної підтримки Тегерана з боку Москви після ударів США та Ізраїлю.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга зауважив, що ситуація з атаками по Ірану оголила справжній характер російсько-іранського "стратегічного партнерства". Попри підписаний торік 20-річний договір про співпрацю, Кремль не поспішає допомагати Тегерану в критичний момент.

"Зараз, коли іранський режим переживає скрутне становище, брак підтримки з боку його союзників особливо помітний, особливо за відсутності Росії. Зараз Москва не поспішає рятувати свого "союзника". Чесно кажучи, Путіна, ймовірно, більше хвилює зростання цін на нафту, ніж його "партнери" в Тегерані", — пише Сибіга.

Очільник МЗС зауважив, що Іран, який нещодавно приєднався до БРІКС, не отримав навіть ініційованої Москвою спільної заяви підтримки від організації. Натомість реакція Кремля обмежилася формальними співчуттями від Путіна щодо загибелі верховного лідера Алі Хаменеї.

Однак Сибіга вказує, що врешті ослаблення іранського режиму може мати ефект доміно та призведе до падіння Путіна.

"Суть у тому, що Москва завжди зраджуватиме тих, хто розраховує на її підтримку. У найкритичніший момент Росія умиє руки від своїх партнерів. Таке вже траплялося багато разів. Падіння Асада, Мадуро та Хаменеї матиме стратегічні наслідки для московського режиму, наближаючи його власний крах", — додав Сибіга.

