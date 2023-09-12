Путин назвал важную ошибку времен СССР

Президент России Владимир Путин критикует военные вторжения Советского Союза в Чехословакию и Венгрию. Российский диктатор заявил, что это была неправильная политика.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время проведения Восточного экономического форума Владимир Путин ответил на вопросы ведущего канала "Россия 24" относительно позиции стран Балтии, Венгрии и Чехии, обвиняющих СССР в колонизации их государств.

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"Эта часть политики Советского Союза была неправильной и приводила лишь к напряжению в отношениях", — сказал Путин и добавил, что "нельзя делать ничего, что прямо противоречит интересам других наций".

Далее Путин возразил, что Россия является колониальной страной и заявил, что международные связи с другими государствами "строятся на принципах равноправия и готовности оказать помощь".

Вероятно, заявления Путина рассчитаны на общественные настроения в Словакии и Венгрии. В первой стране у оппозиционной партии SMER Роберта Фицо есть шансы победить на досрочных выборах, которые состоятся в сентябре. Аналитики отмечают, что тогда Словакия может принять пророссийский курс. В то время как в Венгрии руководит Виктор Орбан, который, несмотря на войну в Украине, продолжает сотрудничество с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин рассказал, для чего начал войну в Украине и кто это оценит. А министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал первый шаг для начала мирных переговоров по завершению войны.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, который идет по пути Путина.