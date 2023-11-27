Путин неудачник года по версии Politico

Президент России Владимир Путин попал в ежегодный рейтинг европейских лидеров от издания Politico, как неудачник года (loser). В противовес президент Украины Владимир Зеленский признан самым влиятельным человеком в Европе.

Президент России Владимир Путин неудачника года. Фото из открытых источников

Издание Politico ежегодно публикует рейтинг европейских лидеров по трем категориям: исполнители, мечтатели и нарушители. В каждой категории представлено по 9 человек, а также один человек вне рейтинга, как самый влиятельный человек года. В 2023 году самым влиятельным человеком года в Европе по версии Politico признали президента Украины Владимира Зеленского.

Путин попал в категорию мечтателей под титулом "неудачника года". Издание объясняет, что мечты Владимира Путина о "русском мире" и "великой России" вряд ли когда-то будут осуществлены. Politico пишет, что начало полномасштабной атаки России под руководством Путина прекратилось почти так же быстро, как и началось. А от введения мобилизации в РФ начали массово уезжать мужчины за границу.

"Путин давно стремится вернуть России статус великого государства, который она имела в советский период. Но его вторжение отправило страну в третьесортный статус", — отметили в Politico.

Кроме того, Россия из-за действий Путина попала под санкции Запада, экспорт нефти падает, а союзники все больше удаляются от Москвы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал, чего именно Запад не ожидал от России.

Также "Комментарии" писали, что президент России Владимир Путин готовит большую речь о том, каким будет "русский мир" после войны в Украине.