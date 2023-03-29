Путин о санкциях на их последствия

Российский президент Владимир Путин едва ли не впервые признал негативное влияние мировых санкций на экономику РФ. Об этом он заявил на совещании с российским правительством в режиме видеоконференции, пишут "Комментарии".



Путин признал, что санкции навредят России

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"Санкции, введенные ЕС и США против российской экономики, в своей среднесрочной перспективе действительно могут негативно отразиться на ней", – заявил Владимир Путин.

Очевидно, это признание изменение позиции главы Кремля. Путин с 2014 года говорил, что Москва адаптируется к новым экономическим реалиям, а введенные санкции вроде бы повредят только западным экономикам. Российская пропаганда постоянно утверждала, что введенные Западом ограничения будут нивелированы в результате "импортозамещения" и усиления сотрудничества с Китаем и другими странами.

По выводам же исследования, которое провела Международная рабочая группа по санкциям против РФ, санкции работают, но есть возможность для их усиления, при этом 2023 год может стать переломным в экономическом воздействии на агрессора.

Напомним, "Комментарии" писали ранее, что "вкусненького" для России готовит ЕС в очередном, 11-м, пакете санкций. Персональные и отраслевые ограничения в основном должны затронуть нефть, газ и атомную сферу.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков неожиданно развенчал миф о том, что Россия в Украине проводит специальную военную операцию. Рупор Кремля назвал происходящие в Украине события войной и заявил, что это "надолго".

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