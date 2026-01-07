logo

Путин "объяснил", по чьему поручению ведет войну против Украины
Путин "объяснил", по чьему поручению ведет войну против Украины

Владимир Путин снова пытается придать войне против Украины сакральное содержание и оправдаться через религию.

7 января 2026, 08:25
Автор:
Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин впервые через несколько недель появился в публичном пространстве после рождественского богослужения в Подмосковье, где сделал заявление о войне против Украины. По его словам, российские военные якобы выполняют "миссию по поручению Господа", защищая родину и "спасая народ".

Путин "объяснил", по чьему поручению ведет войну против Украины

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кремль распространил видео из храма великомученика Георгия Победоносца, расположенного на территории воинской части ГРУ. На кадрах Путин находится в окружении военных и детей, которым он объясняет, что агрессия против Украины якобы имеет духовное оправдание. Российских солдат он назвал людьми, которые во все времена выполняли "светлую миссию" защиты государства, и призвал детей "гордиться" своими родителями, участвующими в боевых действиях.

"Воины России, они всегда будто по поручению Господа выполняют эту самую миссию – защиты отечества и ее людей, спасение родины и ее людей. И во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые якобы по поручению Господа выполняют эту светлую миссию", – заявил Путин.

Еще раньше 31 декабря прошлого года в новогоднем обращении Путин заявлял, что россияне "верят в бойцов СВО" и будущую победу.

Напомним, что 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале проведения "специальной военной операции" с целью "демилитаризации и денацификации Украины". Впоследствии к этим терминам в Кремле добавляли другие причины, в частности о якобы защите русского языка и церкви, а также для "безопасности" и "спасения" РФ из-за расширения НАТО и придумали конструкт о "первопричинах" войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, куда пропал Путин в начале нового года.

Также "Комментарии" писали, что у Путина показали карту мира с "зонами влияния" США, Китая и России.



