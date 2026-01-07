Путин "объяснил", по чьему поручению ведет войну против Украины

Российский диктатор Владимир Путин впервые через несколько недель появился в публичном пространстве после рождественского богослужения в Подмосковье, где сделал заявление о войне против Украины. По его словам, российские военные якобы выполняют "миссию по поручению Господа", защищая родину и "спасая народ".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кремль распространил видео из храма великомученика Георгия Победоносца, расположенного на территории воинской части ГРУ. На кадрах Путин находится в окружении военных и детей, которым он объясняет, что агрессия против Украины якобы имеет духовное оправдание. Российских солдат он назвал людьми, которые во все времена выполняли "светлую миссию" защиты государства, и призвал детей "гордиться" своими родителями, участвующими в боевых действиях.

"Воины России, они всегда будто по поручению Господа выполняют эту самую миссию – защиты отечества и ее людей, спасение родины и ее людей. И во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые якобы по поручению Господа выполняют эту светлую миссию", – заявил Путин.

Еще раньше 31 декабря прошлого года в новогоднем обращении Путин заявлял, что россияне "верят в бойцов СВО" и будущую победу.

Напомним, что 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале проведения "специальной военной операции" с целью "демилитаризации и денацификации Украины". Впоследствии к этим терминам в Кремле добавляли другие причины, в частности о якобы защите русского языка и церкви, а также для "безопасности" и "спасения" РФ из-за расширения НАТО и придумали конструкт о "первопричинах" войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, куда пропал Путин в начале нового года.

Также "Комментарии" писали, что у Путина показали карту мира с "зонами влияния" США, Китая и России.