Путин объяснил, почему начал войну в Украине

Во время своего запланированного послания в федеральное собрание российский диктатор Владимир Путин объяснил, почему напал на территорию Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Выступление президента России состоялось за несколько дней до годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Во время своей речи российский диктатор снова обвинил Запад в войне и пытался объяснить, что Россия якобы просто защищает гражданское население.

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По словам Путина, Украина якобы отправила артиллерию и другую военную технику для нападения на Донбасс в 14-15 году. Кроме того, российский диктатор рассказал, почему он совершил нападение на территорию Украины.

"Они начали войну, а мы применили силу, чтобы ее остановить", — оправдывается президент России Владимир Путин, обвиняя в войне Запад и добавляет, что РФ якобы хочет защитить дома обычных людей.

Такие заявления расходятся с реальностью, когда российские ракеты попадают по всей Украине и убивают гражданское население, уничтожая дома, школы, заводы, театры и другие сооружения. Ужасные события произошли уже и в 2023 году, когда российская ракета попала в многоэтажное здание в Днепре и унесла жизни 46 украинцев.

В выступлении тоталитарный лидер РФ обвинил Запад в желании получить безграничную власть и утверждает, что главная цель – это упадок России.



"Элиты Запада не скрывают своих целей... они пытаются нанести стратегическое поражение России", — заявил Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия планировала захватить Белоруссию до 2030 года.

Также "Комментарии" писали о секретных документах, предупреждающих президента США о возможной российской агрессии по отношению к Украине еще в 2009 году.