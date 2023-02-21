Путин объяснил, почему начал войну в Украине

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Slava Kot
Во время своего запланированного послания в федеральное собрание российский диктатор Владимир Путин объяснил, почему напал на территорию Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Выступление президента России состоялось за несколько дней до годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Во время своей речи российский диктатор снова обвинил Запад в войне и пытался объяснить, что Россия якобы просто защищает гражданское население.
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По словам Путина, Украина якобы отправила артиллерию и другую военную технику для нападения на Донбасс в 14-15 году. Кроме того, российский диктатор рассказал, почему он совершил нападение на территорию Украины.
Такие заявления расходятся с реальностью, когда российские ракеты попадают по всей Украине и убивают гражданское население, уничтожая дома, школы, заводы, театры и другие сооружения. Ужасные события произошли уже и в 2023 году, когда российская ракета попала в многоэтажное здание в Днепре и унесла жизни 46 украинцев.
В выступлении тоталитарный лидер РФ обвинил Запад в желании получить безграничную власть и утверждает, что главная цель – это упадок России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия планировала захватить Белоруссию до 2030 года.
Также "Комментарии" писали о секретных документах, предупреждающих президента США о возможной российской агрессии по отношению к Украине еще в 2009 году.
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Матвій
сегодня, 13:10
Православні, пытэрсъко-криворізькі відморозки. Братня ментальність злочинців: стверджуй дурниці і стій на своєму роблячи зло. Так всі диктатори, УПА-улюбленці поводяться. Сталін Чаушеску Путін Хрущов Зе Каддафі ... занурюють світ у Зло виправдовуючи свої дії необхідністю. Волинська Львівська Сирійська Афганська Ічкерійська Маріупольська ... різня. Фінаншисти Яресько Гонтарева Маркарова Гетманцев Азаров, виправдовують ПДВ-розкрадання, поповненням казни для корумпованих і відшкодування старцям Пінчуку з Рінатом. У 1932-33 такі фінаншисти відібрали зерно, бо молода країна потребувала валюти - голодомор не помітили. Так і відморожуються, перекладаючи відповідальність одне на одного.