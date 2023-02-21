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Путин объяснил, почему начал войну в Украине

Российский диктатор обвинил Запад в том, что Россия начала войну в Украине.

сегодня, 12:10
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Автор:

Slava Kot

Во время своего запланированного послания в федеральное собрание российский диктатор Владимир Путин объяснил, почему напал на территорию Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.

Путин объяснил, почему начал войну в Украине

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Выступление президента России состоялось за несколько дней до годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Во время своей речи российский диктатор снова обвинил Запад в войне и пытался объяснить, что Россия якобы просто защищает гражданское население.


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По словам Путина, Украина якобы отправила артиллерию и другую военную технику для нападения на Донбасс в 14-15 году. Кроме того, российский диктатор рассказал, почему он совершил нападение на территорию Украины.

"Они начали войну, а мы применили силу, чтобы ее остановить", — оправдывается президент России Владимир Путин, обвиняя в войне Запад и добавляет, что РФ якобы хочет защитить дома обычных людей.

Такие заявления расходятся с реальностью, когда российские ракеты попадают по всей Украине и убивают гражданское население, уничтожая дома, школы, заводы, театры и другие сооружения. Ужасные события произошли уже и в 2023 году, когда российская ракета попала в многоэтажное здание в Днепре и унесла жизни 46 украинцев.

В выступлении тоталитарный лидер РФ обвинил Запад в желании получить безграничную власть и утверждает, что главная цель – это упадок России.

"Элиты Запада не скрывают своих целей... они пытаются нанести стратегическое поражение России", — заявил Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия планировала захватить Белоруссию до 2030 года.

Также "Комментарии" писали о секретных документах, предупреждающих президента США о возможной российской агрессии по отношению к Украине еще в 2009 году.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
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Обсуждения

Матвій

сегодня, 13:10

Православні, пытэрсъко-криворізькі відморозки. Братня ментальність злочинців: стверджуй дурниці і стій на своєму роблячи зло. Так всі диктатори, УПА-улюбленці поводяться. Сталін Чаушеску Путін Хрущов Зе Каддафі ... занурюють світ у Зло виправдовуючи свої дії необхідністю. Волинська Львівська Сирійська Афганська Ічкерійська Маріупольська ... різня. Фінаншисти Яресько Гонтарева Маркарова Гетманцев Азаров, виправдовують ПДВ-розкрадання, поповненням казни для корумпованих і відшкодування старцям Пінчуку з Рінатом. У 1932-33 такі фінаншисти відібрали зерно, бо молода країна потребувала валюти - голодомор не помітили. Так і відморожуються, перекладаючи відповідальність одне на одного.


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