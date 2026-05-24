logo

BTC/USD

76639

ETH/USD

2105.24

USD/UAH

44.26

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин оконфузился: Кремль массово удаляет видео из-за неудобного момента
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин оконфузился: Кремль массово удаляет видео из-за неудобного момента

В сети распространилось видео, где Владимир Путин не смог четко выкрикнуть трехкратное "ура".

24 мая 2026, 15:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Путин оконфузился: Кремль массово удаляет видео из-за неудобного момента

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В России из государственных ресурсов и соцсетей начали исчезать видео с главой Кремля Владимиром Путиным. На записи видно, как российский лидер не смог четко воскликнуть трехкратное "ура" во время публичного мероприятия.

Инцидент с Путиным произошел 22 мая. На кадрах, первоначально распространивших российские пропагандистские медиа, видно, как Путин пытается поддержать военных РФ традиционным возгласом "ура". Однако сначала он едва произносит слова сидя, а после того как встает, его голос фактически срывается и он странным образом пытается выкрикнуть. После этого возгласы подхватывают собравшиеся военные.

Ролик сначала был доступен на ресурсах государственных медиа РФ, в частности, "ТАСС" и "РИА", однако впоследствии его начали удалять. В сети это связывают с нежеланием Кремля распространять кадры, которые могут вызвать вопрос о состоянии здоровья российского диктатора.

На инцидент обратили внимание и в Украине. Волонтер и советник министра обороны Сергей Стерненко опубликовал отрывок видео с подписью: "Путин не смог произнести "ура". Маразм прогрессирует".

Позже ситуацию косвенно прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Реагируя на массированную атаку РФ по украинским городам 24 мая, он заявил, что "Путин уже и слово "ура" не может нормально произнести – шамкает, – а все еще своими ракетами побеждает жилые дома".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Путин опозорился на 8 марта. Неудачные дубли видеоприветствия диктатора попали в сеть.

Также "Комментарии" писали, что Медведев истерически отреагировал на массированный удар РФ по Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости