Путин оконфузился: Кремль массово удаляет видео из-за неудобного момента

Российский диктатор Владимир Путин.

В России из государственных ресурсов и соцсетей начали исчезать видео с главой Кремля Владимиром Путиным. На записи видно, как российский лидер не смог четко воскликнуть трехкратное "ура" во время публичного мероприятия.

Инцидент с Путиным произошел 22 мая. На кадрах, первоначально распространивших российские пропагандистские медиа, видно, как Путин пытается поддержать военных РФ традиционным возгласом "ура". Однако сначала он едва произносит слова сидя, а после того как встает, его голос фактически срывается и он странным образом пытается выкрикнуть. После этого возгласы подхватывают собравшиеся военные.

Ролик сначала был доступен на ресурсах государственных медиа РФ, в частности, "ТАСС" и "РИА", однако впоследствии его начали удалять. В сети это связывают с нежеланием Кремля распространять кадры, которые могут вызвать вопрос о состоянии здоровья российского диктатора.

На инцидент обратили внимание и в Украине. Волонтер и советник министра обороны Сергей Стерненко опубликовал отрывок видео с подписью: "Путин не смог произнести "ура". Маразм прогрессирует".

Позже ситуацию косвенно прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Реагируя на массированную атаку РФ по украинским городам 24 мая, он заявил, что "Путин уже и слово "ура" не может нормально произнести – шамкает, – а все еще своими ракетами побеждает жилые дома".

