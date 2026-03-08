Путін зганьбився: невдалі дублі відеопривітання до 8 березня потрапили у мережу

Відеопривітання російського диктатора Володимира Путіна з Міжнародним жіночим днем 8 березня перетворилося на меми та глузування у соцмережах після того, як у мережі з’явилася не відредагована версія запису. У ролику залишилися кашель, запинки та розмови Путіна між дублями. Саме ці моменти зазвичай вирізають під час монтажу офіційних звернень.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

8 березня на офіційному сайті Кремля з’явилася "сира" версія відео привітання Володимира Путіна. На кадрах видно, як російський лідер кілька разів перериває запис через кашель та просить почати знову.

"Ви знаєте, давайте я ще раз скажу, бо запершило. Щось закашлявся. Багато говорив дуже сильно", — сказав Путіна у фрагменті, який швидко розійшовся мережею.

Після цього очільник Кремля продовжує кашляти та намагається повторити текст привітання. Відео привітання Путіна з 8 березня з невдалими дублями можна переглянути нижче:

Такі моменти зазвичай залишаються лише у внутрішніх архівах знімальної групи або служби протоколу. Проте, цього разу ролик з невдалими дублями встигли побачити тисячі користувачів, а фрагменти швидко стали вірусними у соціальних мережах.

Пізніше пресслужба Кремля замінила відео на відредаговану версію без технічних помилок та пауз. Однак оригінальний запис уже активно поширився в інтернеті.

