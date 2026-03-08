Путин опозорился: неудачные дубли видеопоздравления к 8 марта попали в сеть

Видеопоздравление российского диктатора Владимира Путина с Международным женским днем 8 марта превратилось в мемы и издевательства в соцсетях после того, как в сети появилась не отредактированная версия записи. В ролике остались кашель, запинки и разговоры Путина между дублями. Именно эти моменты обычно вырезаются при монтаже официальных обращений.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

8 марта на официальном сайте Кремля появилась "сырая" версия видео поздравления Владимира Путина. На кадрах видно, как российский лидер несколько раз прерывает запись через кашель и просит снова начать.

"Вы знаете, давайте я еще раз скажу, потому что заперчило. Что-то закашлялся. Много говорил очень сильно", — сказал Путина во фрагменте, который быстро разошелся по сети.

После этого глава Кремля продолжает кашлять и пытается повторить текст приветствия. Видео поздравления Путина с 8 марта с неудачными дублями можно просмотреть ниже:

Такие моменты обычно остаются только во внутренних архивах съемочной группы или службы протокола. Однако на этот раз ролик с неудачными дублями успели увидеть тысячи пользователей, а фрагменты быстро стали вирусными в социальных сетях.

Позже пресс-служба Кремля заменила видео на отредактированную версию без технических ошибок и пауз. Однако оригинальная запись уже активно распространилась в интернете.

