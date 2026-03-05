Путін знову погрожує Європі: на який шантаж хочуть піти у Кремлі

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва може розглянути можливість повного припинення постачання природного газу до Європи. Таким чином очільник Кремля прокоментував майбутні обмеження Євросоюзу щодо російських енергоресурсів.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін після зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про можливість Росії припинити здійснювати поставки газу на ринки краї Європи.

"Можливо, нам вигідніше зараз припинити постачання на європейський ринок? Вийти на ринки, що відкриваються, і там закріпитися?" — сказав Путін.

За його словами, такий крок Росії не слід розглядати з боку "політичного підґрунтя", адже РФ задумується про вихід на інші ринки.

"Вони через місяць планують ввести обмеження на купівлю російського газу, в тому числі скрапленого. А через рік хочуть ввести подальші обмеження, аж до повної заборони. А зараз відкриваються інші ринки", — сказав Путін.

При цьому російський лідер наголосив, що поки йдеться лише про ідею, а не остаточне рішення. Путін доручив уряду РФ разом з енергетичними компаніями проаналізувати можливі наслідки такого кроку.

Заява пролунала на тлі нових дискусій у Європейському Союзі щодо подальшого скорочення імпорту російського газу. ЄС планує вже найближчим часом запровадити додаткові обмеження на закупівлю російського палива, включно зі скрапленим природним газом.

Ситуацію на енергетичному ринку також ускладнює загострення на Близькому Сході. За даними агентства Reuters, ціни на газ у Європі цього тижня підскочили приблизно на 75%. Додатковий тиск створюють перебої у виробництві СПГ у Катарі та ризики для судноплавства через Ормузьку протоку, яка є ключовим маршрутом для транспортування енергоносіїв. Це маршрут забезпечує близько 20% світових поставок СПГ.

